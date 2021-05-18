В США заявили о скандальном решении по Северному потоку-2

Госдеп США в направит в Конгресс свой обязательный 90-дневный отчет с перечнем организаций, участвующих в Северном потоке-2.
Администрация президента США Джо Байдена хочет отказаться от санкций против руководства компании, ответственной за строительство российского газопровода Северный поток-2. В частности, против главы компании Nord Stream 2 Ag Матиаса Варнига, пишет Axios со ссылкой на осведомленные источники.
"Администрация Байдена отложит санкции против компании и ее исполнительного директора, наблюдающих за прокладкой российского газопровода Северный поток 2 в Германию, сообщают два источника, проинформированных об этом решении", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что данное решение указывает на то, что администрация Байдена не желает ставить под угрозу свои отношения с Германией из-за российского трубопровода, и подчеркивает трудности, с которыми сталкивается Байден при согласовании действий с риторикой по ужесточению подхода к России.
Отмечается, что Государственный департамент США в ближайшее время направит в Конгресс свой обязательный 90-дневный отчет с перечнем организаций, участвующих в Северном потоке-2, против которых необходимо ввести санкции.
Источники, знакомые с подготовкой доклада, сообщили порталу, что Госдепартамент планирует призвать к санкциям против нескольких российских судов.
Читайте такжеВ США сделали заявление о Северном потоке-2 и России
Госдепартамент также признает, что корпорация Nord Stream 2 AG и ее генеральный директор, приближенный к президенту РФ Владимиру Путину и бывший сотрудник восточногерманской разведки Маттиас Варниг, занимаются деятельностью, подпадающей под санкции. Однако Государственный департамент откажется от применения ограничений, ссылаясь на национальные интересы США.
"Этот запланированный шаг также создает странную ситуацию, в которой администрация Байдена будет применять санкции к судам, участвующим в строительстве Северного потока - 2, но откажется применять санкции к фактической компании, отвечающей за проект", - говорится в сообщении.
Источники, близкие к ситуации, говорят, что высокопоставленные чиновники США приняли решение, что единственный способ потенциально остановить проект, который завершен на 95%, - это ввести санкции против немецких конечных потребителей газа. А администрация Байдена, в свою очередь, не желает разрывать свои отношения с Германией из-за Северного потока - 2.
Строительство Северного потока-2:
- Проектом Северный поток-2 (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.
- Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.
- Газопровод Северный поток-2 построен уже более чем на 90%.
- Новый трубопровод в обход Украины планировалось построить до конца 2019 года рядом с уже существующим Северным потоком-1. Но из-за санкций США, предусмотренных законом об американском оборонном бюджете на 2020 год, компании, занимающиеся строительством газопровода, не смогли его достроить. После этого Газпром решил достроить газопровод собственными силами.
- С 1 января 2021 года вступили в силу еще одни американские санкции, которые фактически запрещают иностранным компаниям оказывать услуги по тестированию, контролю и сертификации трубопровода. Им предоставлено 30 дней на то, чтобы покинуть проект, иначе им грозят санкции.
- Основателем компании Nord Stream 2 AG являются российский Газпром. Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.