В США заявили о скандальном решении по Северному потоку-2

США хотят отказаться от части санкций / Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена хочет отказаться от санкций против руководства компании, ответственной за строительство российского газопровода Северный поток-2. В частности, против главы компании Nord Stream 2 Ag Матиаса Варнига, пишет Axios со ссылкой на осведомленные источники.

"Администрация Байдена отложит санкции против компании и ее исполнительного директора, наблюдающих за прокладкой российского газопровода Северный поток 2 в Германию, сообщают два источника, проинформированных об этом решении", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что данное решение указывает на то, что администрация Байдена не желает ставить под угрозу свои отношения с Германией из-за российского трубопровода, и подчеркивает трудности, с которыми сталкивается Байден при согласовании действий с риторикой по ужесточению подхода к России.

Отмечается, что Государственный департамент США в ближайшее время направит в Конгресс свой обязательный 90-дневный отчет с перечнем организаций, участвующих в Северном потоке-2, против которых необходимо ввести санкции.

Источники, знакомые с подготовкой доклада, сообщили порталу, что Госдепартамент планирует призвать к санкциям против нескольких российских судов.

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Госдепартамент также признает, что корпорация Nord Stream 2 AG и ее генеральный директор, приближенный к президенту РФ Владимиру Путину и бывший сотрудник восточногерманской разведки Маттиас Варниг, занимаются деятельностью, подпадающей под санкции. Однако Государственный департамент откажется от применения ограничений, ссылаясь на национальные интересы США.

"Этот запланированный шаг также создает странную ситуацию, в которой администрация Байдена будет применять санкции к судам, участвующим в строительстве Северного потока - 2, но откажется применять санкции к фактической компании, отвечающей за проект", - говорится в сообщении.

Источники, близкие к ситуации, говорят, что высокопоставленные чиновники США приняли решение, что единственный способ потенциально остановить проект, который завершен на 95%, - это ввести санкции против немецких конечных потребителей газа. А администрация Байдена, в свою очередь, не желает разрывать свои отношения с Германией из-за Северного потока - 2.

Строительство Северного потока-2: