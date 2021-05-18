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Подсчитаны колоссальные убытки Украины от запуска Северного потока-2

18 мая 2021, 19:38
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Только санкции смогут остановить строительство Северного потока-2, поскольку до сих пор нет компромиссного варианта, который был бы выгоден Украине.

Северный поток-2
Убытки Украины от запуска Северного потока-2 / Reuters

Из-за запуска российского газапровода Северный поток-2 наша страна ежегодно будет терять 5-6 млрд долларов. Это будут прямые и косвенные потери, если транзит по территории Украины прекратится, заявил глава Оператора ГТС Сергей Макогон в интервью ExPro.

По его словам, остается только надежда на то, что санкции смогут остановить строительство Северного потока-2, поскольку до сих пор нет компромиссного варианта, который был бы выгоден Украине.

"1,5 млрд долларов мы зарабатываем на транзите. Если газ пойдет через Северный поток-2, у нас он автоматически подорожает, так как стоимость транспортировки из Германии будет дороже. Это еще около 2-3 млрд долларов потерь для экономики. Кроме того, дополнительные субсидии, поскольку газ подорожает. Я оцениваю прямые и косвенные потери Украины от запуска Северного потока-2 в 5-6 млрд долларов в год", - заявил Макогон.

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Он также отметил, что в случае запуска газопровода и остановки транзита по Украине газ подорожает примерно на 50 долларов за тысячу кубометров, поскольку стоимость транспортировки в Украину возрастет. А если подорожает газ, то вырастут цены и на весь украинский промышленный экспорт.

Строительство Северного потока-2:

  • Проектом Северный поток-2 (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.
  • Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.
  • Газопровод Северный поток-2 построен уже более чем на 90%.
  • Новый трубопровод в обход Украины планировалось построить до конца 2019 года рядом с уже существующим Северным потоком-1. Но из-за санкций США, предусмотренных законом об американском оборонном бюджете на 2020 год, компании, занимающиеся строительством газопровода, не смогли его достроить. После этого Газпром решил достроить газопровод собственными силами.
  • С 1 января 2021 года вступили в силу еще одни американские санкции, которые фактически запрещают иностранным компаниям оказывать услуги по тестированию, контролю и сертификации трубопровода. Им предоставлено 30 дней на то, чтобы покинуть проект, иначе им грозят санкции.
  • Основателем компании Nord Stream 2 AG являются российский Газпром. Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

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