Подсчитаны колоссальные убытки Украины от запуска Северного потока-2

Только санкции смогут остановить строительство Северного потока-2, поскольку до сих пор нет компромиссного варианта, который был бы выгоден Украине.
Из-за запуска российского газапровода Северный поток-2 наша страна ежегодно будет терять 5-6 млрд долларов. Это будут прямые и косвенные потери, если транзит по территории Украины прекратится, заявил глава Оператора ГТС Сергей Макогон в интервью ExPro.
По его словам, остается только надежда на то, что санкции смогут остановить строительство Северного потока-2, поскольку до сих пор нет компромиссного варианта, который был бы выгоден Украине.
"1,5 млрд долларов мы зарабатываем на транзите. Если газ пойдет через Северный поток-2, у нас он автоматически подорожает, так как стоимость транспортировки из Германии будет дороже. Это еще около 2-3 млрд долларов потерь для экономики. Кроме того, дополнительные субсидии, поскольку газ подорожает. Я оцениваю прямые и косвенные потери Украины от запуска Северного потока-2 в 5-6 млрд долларов в год", - заявил Макогон.
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Он также отметил, что в случае запуска газопровода и остановки транзита по Украине газ подорожает примерно на 50 долларов за тысячу кубометров, поскольку стоимость транспортировки в Украину возрастет. А если подорожает газ, то вырастут цены и на весь украинский промышленный экспорт.
Строительство Северного потока-2:
- Проектом Северный поток-2 (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.
- Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.
- Газопровод Северный поток-2 построен уже более чем на 90%.
- Новый трубопровод в обход Украины планировалось построить до конца 2019 года рядом с уже существующим Северным потоком-1. Но из-за санкций США, предусмотренных законом об американском оборонном бюджете на 2020 год, компании, занимающиеся строительством газопровода, не смогли его достроить. После этого Газпром решил достроить газопровод собственными силами.
- С 1 января 2021 года вступили в силу еще одни американские санкции, которые фактически запрещают иностранным компаниям оказывать услуги по тестированию, контролю и сертификации трубопровода. Им предоставлено 30 дней на то, чтобы покинуть проект, иначе им грозят санкции.
- Основателем компании Nord Stream 2 AG являются российский Газпром. Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.