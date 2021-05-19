В Германии сделали заявление об отказе США от санкций по Северному потоку-2

Санкции против Северного потока-2 / Reuters

Соединенные Штаты намерены отказаться от санкций против Северного потока-2. Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Как пишет Reuters, речь идет о санкциях против главы компании Nord Stream 2 Ag Матиаса Варнига.

"Существует президентский отказ в отношении компании Nord Stream 2 и ее генерального директора, который является гражданином Германии", - заявил Маас.

Отметим, 18 мая, портал Axios писал, что отказ от санкций может означать, что администрация Байдена не желает ставить под угрозу свои отношения с Германией из-за российского трубопровода.

При этом в России уже отреагировали на данные заявления.

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"Речь идет пока об обезличенных публикациях, поэтому это вряд ли все же можно воспринимать как сигнал. Хотя сам факт появления именно таких публикаций сам по себе достаточно позитивный", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Доклад Госдепа по санкциям против Северного потока-2 - о чем ранее сообщал Главред: