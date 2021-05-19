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У Путина сделали заявление по отказу США от санкций против Северного потока-2

19 мая 2021, 15:19
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Москва положительно реагирует на информацию по отказу Вашингтона от дальнейших санкций в отношении СП-2, утверждает Дмитрий Песков.

Песков
У Москвы нет официальных подтверждений информации по ситуации с санкциями против СП-2, - Песков / Reuters

Публикации в СМИ о возможном частичном отказе США от санкций в отношении Северного потока-2 вряд ли можно рассматривать в качестве позитивного сигнала от Вашингтона. Москва приветствует появление таких сведений, однако россияне не получали официальных подтверждений по этому вопросу от американской стороны. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Речь идет пока об обезличенных публикациях, поэтому вряд ли это можно все-таки воспринимать как сигнал. Хотя сам факт появления именно таких публикаций, он сам по себе достаточно позитивный. Это гораздо лучше, чем читать информацию о том, что грядут новые санкции", - цитирует его информагентство РИА Новости.

Также он подчеркнул, что на данный момент у Кремля нет официального подтверждения такой информации, однако даже несущественные изменения в направлении ситуации с СП-2 воспринимаются в Москве положительно.

При этом в четверг, 19 мая, информагентство Reuters со ссылкой на источник в администрации Байдена сообщило, что в докладе Госдепа по санкциям против Северного потока-2 не будет компании-оператора Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Матиас Варнига. Такой шаг американской администрации, утверждают журналисты, соответствует интересам США и направлен на восстановление отношений с ФРГ.Читайте такжеСМИ узнали об отказе США от санкций по СП-2: у Байдена сделали заявление

"В докладе ведомства, который требует Конгресс, речь идет о том, что Nord Stream 2 AG и генеральный директор Матиас Варниг, союзник президента России Владимира Путина, участвовали в подсанкционной деятельности, однако отказ от санкций отвечает национальным интересам США. Администрация президента-демократа Джо Байдена считает важным дать сигнал о своей стратегической приверженности восстановлению отношений с Германией, которые были сильно испорчены при бывшем президенте-республиканце Дональде Трампе", - подчеркивается в сообщении.

Доклад Госдепа по санкциям против Северного потока-2

  • Государственный департамент США в среду должен представить Конгрессу доклад по санкциям против российского газопровода Северный поток-2. Издание Axios со ссылкой на свои источники сообщило, что Вашингтон намерен отказаться от санкций против компании-оператора СП-2 Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Матиаса Варнига. Причиной тому являются планы администрации Байдена наладить отношения с Германией.
  • Однако позже в Госдепе со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена сделали заявление о том, что Вашингтон по-прежнему намерен противодействовать России и проекту СП-2. При этом издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило о намерениях Штатов ударить санкциями по четырем кораблям и компаниям, связанным со строительством Северного потока-2.

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