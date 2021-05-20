Отказ от санкций против Северного потока-2 отвечает интересам США – Блинкен / Reuters

Отказ от санкций против Nord Stream 2 AG, который является оператором Северного потока-2, в интересах США, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 19 мая.

"В национальных интересах США приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников Nord Stream 2 AG", – цитирует CNN госсекретаря.

В то же время Штаты продолжат противодействовать строительству российского газопровода. Доклад по ограничительным мерам уже направлен в Конгресс, уточнил Блинкен. В документе речь идет о четырех российских суднах, что участвуют в строительстве Северного потока-2.

"Госдеп подал в конгресс доклад в соответствии с поправками в закон PEESA, обозначив четыре судна, пять организаций и одно лицо, которые участвуют в строительстве трубопровода Северный поток 2, включая Nord Stream 2 AG и главу компании Маттиаса Варнига. Лица, что отмечены в докладе, подлежат санкциям в соответствии с PEESA, если только их не приостановят", – заявил Блинкен.

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