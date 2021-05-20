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Отказ от санкций против Северного потока-2 отвечает интересам США – Блинкен

20 мая 2021, 13:54
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В то же время Штаты продолжат противодействовать строительству российского газопровода.

Отказ от санкций против Северного потока-2 отвечает интересам США
Отказ от санкций против Северного потока-2 отвечает интересам США – Блинкен / Reuters

Отказ от санкций против Nord Stream 2 AG, который является оператором Северного потока-2, в интересах США, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 19 мая.

"В национальных интересах США приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников Nord Stream 2 AG", – цитирует CNN госсекретаря.

В то же время Штаты продолжат противодействовать строительству российского газопровода. Доклад по ограничительным мерам уже направлен в Конгресс, уточнил Блинкен. В документе речь идет о четырех российских суднах, что участвуют в строительстве Северного потока-2.

"Госдеп подал в конгресс доклад в соответствии с поправками в закон PEESA, обозначив четыре судна, пять организаций и одно лицо, которые участвуют в строительстве трубопровода Северный поток 2, включая Nord Stream 2 AG и главу компании Маттиаса Варнига. Лица, что отмечены в докладе, подлежат санкциям в соответствии с PEESA, если только их не приостановят", – заявил Блинкен.

Северный поток-2: новости

  • Ранее американское информагентство Axios со ссылкой на свои источники сообщило о том, что Госдеп США, который должен предоставить Конгрессу доклад по санкциям против СП-2, планирует отказаться от ограничений в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Матиаса Варнига. Причиной журналисты назвали намерения Белого дома наладить отношения с ФРГ.
  • При этом издание Politico со ссылкой на собственные источники акцентировало внимание на том, что США готовы ввести новые санкции против четырех кораблей, которые задействованы в строительстве Северного потока-2.
  • Позже глава МИД Германии Хайко Маас подтвердил, что Вашингтон отказался от санкций против Nord Stream 2 и гендиректора компании Матиаса Варнига, который является немецким гражданином.
  • Экономист Андрей Илларионов ранее заявлял, что Германии и Европе выгодно, чтобы газ шел не транзитом через Украину, а напрямую через трубопровод Северный поток-2. По его словам, это поможет Берлину сэкономить деньги и время на переговоры и с Путиным, и с Киевом.

новости США санкции США Энтони Блинкен Nord Stream Северный поток-2
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