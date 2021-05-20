"Подарок Путину": стало известно, кто попадет под санкции из-за Северного потока-2

В Госдепе заявили, что Штаты продолжат противодействовать завершению проекта СП-2 / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена приостанавливает санкции против оператора газопровода Северный поток-2 - компании Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига.

Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, данное решение отвечает "интересам Соединенных Штатов", передает сайт Госдепа.

В Конгресс США был передан отчет в соответствии с Законом о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). В документе были указаны четыре судна, пять компаний и одно физическое лицо в качестве участвующих в строительстве газопровода Северный поток-2. В частности, речь шла о компании Nord Stream 2 AG и ее генеральном директоре Маттиасе Варниге.

Все лица, указанные в отчете, подлежат санкциям, если не введены исключения. Именно такие исключения Госдепартамент решил применить к компании Nord Stream 2 AG, ее корпоративным сотрудникам, а также Маттиасу Варнигу. Данное решение мотивировали "интересами национальной безопасности".

"Я решил, что отказ от применения санкций в отношении Nord Stream 2 AG, ее генерального директора Маттиаса Варнига и должностных лиц Nord Stream 2 AG отвечает национальным интересам Соединенных Штатов", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

При этом глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Штаты "продолжат противодействовать завершению этого проекта".

Против кого введут санкции

В Госдепе сообщили, что санкции США будут введены против четырех судов, указанных в отчете, а также девяти дополнительных судов, которые находятся в собственности или контролируются Морской спасательной службой (РФ) и участвуют в строительстве Nord Stream 2.

В Сенате США раскритиковали решение по СП-2

Тем временем в Конгрессе США раскритиковали решение администрации Байдена отказаться от санкций против компаний и лиц, которые фактически контролируют строительство Nord Stream 2.

На сайте комитета Сената США по международным делам обнародовали заявление, в котором говорится, что решение администрации не вводить санкции против оператора проекта является как минимум ошибочным. Отмечается, что оно стало "подарком Путину" и потенциально ослабит рычаги американской стороны во время запланированной встречи президентов США и РФ.

"Решение администрации отменить санкции, введенные против компании Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига, ссылаясь на национальные интересы США, является ошибочным. Администрация, похоже, предполагает, что каким-то образом это соответствует интересам Соединенных Штатов - позволить завершение этого российского проекту злонамеренного влияния", - заявил старший член комитета сенатор Джим Риш.

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Северный поток-2 - о чем ранее писал Главред:

Ранее американское информагентство Axios со ссылкой на свои источники сообщило о том, что Госдеп США, который должен предоставить Конгрессу доклад по санкциям против СП-2, планирует отказаться от ограничений в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Матиаса Варнига. Причиной журналисты назвали намерения Белого дома наладить отношения с ФРГ.

При этом издание Politico со ссылкой на собственные источники акцентировало внимание на том, что США готовы ввести новые санкции против четырех кораблей, которые задействованы в строительстве Северного потока-2.

Позже глава МИД Германии Хайко Маас подтвердил, что Вашингтон отказался от санкций против Nord Stream 2 и гендиректора компании Матиаса Варнига, который является немецким гражданином.

Экономист Андрей Илларионов ранее заявлял, что Германии и Европе выгодно, чтобы газ шел не транзитом через Украину, а напрямую через трубопровод Северный поток-2. По его словам, это поможет Берлину сэкономить деньги и время на переговоры и с Путиным, и с Киевом.