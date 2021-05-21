В США объявили о новой инициативе по сокрушению Северного потока-2

Сенаторы-республиканцы призывают остановить "трубопровод Путина" во избежание угрозы национальной безопасности Вашингтона.
Сенаторы от Республиканской партии зарегистрировали в Сенате США законопроект, предусматривающий введение санкций против компаний, которые задействованы в строительстве российского газопровода Северный поток-2. Инициатива предполагает усиление санкций против России, гендиректора Nord Stream 2 Матиаса Варнига и всех компаний, которые работают с проектом. Документ появился в знак протеста "республиканцев" против снятия санкций с компании-оператора трубопровода СП-2.
"Четырнадцать сенаторов-республиканцев в четверг представили законопроект, который вновь вводит санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", после того, как администрация Байдена объявила об их отмене в начале этой недели", - сообщает издание The Hill.
Согласно данным журналистов, документом предусмотрено расширение санкций против России и гендиректора компании Nord Stream 2 Матиаса Варнига. При этом действие закона в случае его принятия будет распространяться на "субподрядчиков любой организации, которая работает с газопроводом Северный поток-2".
Как полагают соавторы законодательной инициативы, строительство СП-2 следует остановить во избежание проблем для национальной безопасности США.Читайте такжеПодачка Путину: зачем в США захотели отменить санкции против Северного потока-2
"Трубопровод Путина должен быть остановлен, и я призываю своих коллег присоединиться к этим усилиям, прежде чем администрация заставит Соединенные Штаты на собственном горьком опыте понять, почему энергетическая безопасность означает национальную безопасность", - сказал сенатор Кевин Крамер.
Кроме того, предложил остановить строительство газопровода и глава сената по международным отношениям Боб Менендес. По его словам, Белый дом должен отозвать свое заявление о снятии санкций.Читайте такжеИлларионов объяснил, зачем Европе СП-2 вместо транзита газа через Украину
"Я призываю администрацию снять пластырь, отменить эти отказы и продолжить санкции, санкционированные Конгрессом... Администрация заявила, что строительство трубопровода - плохая идея и что это российский проект злонамеренного влияния. Я разделяю это мнение, но не понимаю, как сегодняшнее решение будет способствовать усилиям США по противодействию российской агрессии в Европе", - подчеркнул сенатор Менендес.
Северный поток-2 новости
- Ранее американское информагентство Axios со ссылкой на свои инсайдерские источники сообщило, что администрация Байдена приняла решение отказаться от санкций против компании-оператора газопровода СП-2 Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Матиаса Варнига. Причиной такого решения является стремление Штатов наладить отношения с Германией. Позже такую же информацию распространило и информагентство Reuters.
- При этом издание Politico со ссылкой на собственные источники акцентировало внимание на том, что США будут продолжать санкционное давление на Северный поток-2. В частности, Вашингтон планирует ввести санкции против четырех кораблей, задействованных в строительстве трубопровода.
- Глава МИД Германии Хайко Маас подтвердил сведения, согласно которым Вашингтон отказался от ограничений против Nord Stream 2 и гендиректора компании Матиаса Варнига, который является гражданином ФРГ.
- После того, как глава Госдепа Энтони Блинкен подтвердил данную информацию и сказал, что решение США по Северному потоку-2 соответствует национальным интересам Америки, у Байдена решили объяснить ситуацию.
- В частности, пресс-секретарь президента Джен Псаки заявила, что Вашингтон не может остановить проект СП-2, строительство которого завершено на 95%.