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В США объявили о новой инициативе по сокрушению Северного потока-2

21 мая 2021, 08:07
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Сенаторы-республиканцы призывают остановить "трубопровод Путина" во избежание угрозы национальной безопасности Вашингтона.

Северный поток-2
Республиканцы предлагают ввести санкции против всех компаний, которые работают с Северным потоком-2 / Reuters

Сенаторы от Республиканской партии зарегистрировали в Сенате США законопроект, предусматривающий введение санкций против компаний, которые задействованы в строительстве российского газопровода Северный поток-2. Инициатива предполагает усиление санкций против России, гендиректора Nord Stream 2 Матиаса Варнига и всех компаний, которые работают с проектом. Документ появился в знак протеста "республиканцев" против снятия санкций с компании-оператора трубопровода СП-2.

"Четырнадцать сенаторов-республиканцев в четверг представили законопроект, который вновь вводит санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2", после того, как администрация Байдена объявила об их отмене в начале этой недели", - сообщает издание The Hill.

Согласно данным журналистов, документом предусмотрено расширение санкций против России и гендиректора компании Nord Stream 2 Матиаса Варнига. При этом действие закона в случае его принятия будет распространяться на "субподрядчиков любой организации, которая работает с газопроводом Северный поток-2".

Как полагают соавторы законодательной инициативы, строительство СП-2 следует остановить во избежание проблем для национальной безопасности США.Читайте такжеПодачка Путину: зачем в США захотели отменить санкции против Северного потока-2

"Трубопровод Путина должен быть остановлен, и я призываю своих коллег присоединиться к этим усилиям, прежде чем администрация заставит Соединенные Штаты на собственном горьком опыте понять, почему энергетическая безопасность означает национальную безопасность", - сказал сенатор Кевин Крамер.

Кроме того, предложил остановить строительство газопровода и глава сената по международным отношениям Боб Менендес. По его словам, Белый дом должен отозвать свое заявление о снятии санкций.Читайте такжеИлларионов объяснил, зачем Европе СП-2 вместо транзита газа через Украину

"Я призываю администрацию снять пластырь, отменить эти отказы и продолжить санкции, санкционированные Конгрессом... Администрация заявила, что строительство трубопровода - плохая идея и что это российский проект злонамеренного влияния. Я разделяю это мнение, но не понимаю, как сегодняшнее решение будет способствовать усилиям США по противодействию российской агрессии в Европе", - подчеркнул сенатор Менендес.

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