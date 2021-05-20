У Байдена сделали заявление о достройке Северного потока-2

В Белом доме отреагировали на достройку Северного потока-2 / Getty Images

В Белом доме признали, что сейчас почти невозможно остановить завершение строительства российского газопровода Северный поток-2.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в администрации президента США отметили, что позиция Вашингтона по этому проекту не изменилась.

"Когда президент приступил к обязанностям, 95 процентов трубопровода было построено, и мы продолжаем говорить о том, что это плохая идея и нехороший план ... Как можем мы остановить реализованный в другой стране проект, законченный на 95 процентов?", - подчеркнула Псаки.

Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что США вводили санкции против газопровода.

Читайте такжеВ МИД гневно отреагировали на возможную отмену санкций США против Северного потока-2

По ее словам, тогда Вашингтон "предпринял значительные шаги" против Северного потока-2.

Читайте такжеЗеленский о снятии санкций с Северного потока-2: "Это будет проигрыш США и лично Байдена"

Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:

Ранее американское информагентство Axios со ссылкой на свои источники сообщило о том, что Госдеп США, который должен предоставить Конгрессу доклад по санкциям против СП-2, планирует отказаться от ограничений в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Матиаса Варнига. Причиной журналисты назвали намерения Белого дома наладить отношения с ФРГ.

При этом издание Politico со ссылкой на собственные источники акцентировало внимание на том, что США готовы ввести новые санкции против четырех кораблей, которые задействованы в строительстве Северного потока-2.

Позже глава МИД Германии Хайко Маас подтвердил, что Вашингтон отказался от санкций против Nord Stream 2 и гендиректора компании Матиаса Варнига, который является немецким гражданином.

Экономист Андрей Илларионов ранее заявлял, что Германии и Европе выгодно, чтобы газ шел не транзитом через Украину, а напрямую через трубопровод Северный поток-2. По его словам, это поможет Берлину сэкономить деньги и время на переговоры и с Путиным, и с Киевом.