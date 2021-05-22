В Кремле сделали заявление в ответ на новые санкции США против Северного потока-2

Песков допустил, что очередные санкции против газопровода СП-2 могут повлиять на решение Москвы по встрече Путина и Байдена.
В Кремле сделали заявление о намерении разобраться в действиях Вашингтона, связанных с введением американским государством новых санкций против российского газопровода Северный поток-2. В Москве не исключают, что данный вопрос будет учтен при подготовке решения о встрече президента РФ Владимира Путина и хозяина Белого дома Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
Как сообщает Интерфакс, спикер Кремля рассказал о том, что Москва будет разбираться в ситуации с новыми санкциями США против трубопровода СП-2. Он обвинил Штаты в несоответствии заявлений и действий.
"Надо разобраться. У коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое", - сказал Песков.
Также он добавил, что подобные действия США могут отразиться на решении Кремля по вопросу проведения встречи Путина и Байдена.
"Посмотрим, как нам лучше будет", - подчеркнул Дмитрий Песков.
Новые санкции США против СП-2
США ударили новыми санкциями по российскому газопроводу Северный поток-2. Речь идет о введении ограничений против 13 судов, связанных со строительством трубопровода.Читайте такжеИлларионов объяснил, зачем Европе СП-2 вместо транзита газа через Украину
При этом в Госдепе также предупредили о том, что под американские ограничения попадут четыре судна, которые связаны с реализацией СП-2 и суда Морской спасательной службы.
Северный поток-2 новости
- Американское информагентство Axios накануне появления доклада Госдепа по санкциям против Северного потока-2 для Конгресса США сообщило о том, что администрация Байдена планирует отказаться от санкций против компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Матиаса Варнига. Решение связано с намерением восстановить отношения с Германией. Аналогичную версию опубликовали и журналисты немецкого информагентства Reuters.
- Другое американское издание Politico предупредило о продолжении санкционной политики США против СП-2 и заявило про намерения американской администрации ввести санкции против 4 кораблей, задействованных в реализации газопровода.
- Позже глава МИД ФРГ Хайко Маас подтвердил планы Белого дома по отказу от санкций против Nord Stream 2 AG и Матиаса Варнига.
- Глава Госдепа Энтони Блинкен объяснил, что решение США по СП-2 связано с национальными интересами Вашингтона.
- У Байдена, в свою очередь, сказали, что США не могут остановить реализацию Северного потока-2, так как проект реализован на 95%.