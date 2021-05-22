В Кремле сделали заявление в ответ на новые санкции США против Северного потока-2

Россия намерена принять меры из-за санкций США против Северного потока-2, - Песков / Reuters

В Кремле сделали заявление о намерении разобраться в действиях Вашингтона, связанных с введением американским государством новых санкций против российского газопровода Северный поток-2. В Москве не исключают, что данный вопрос будет учтен при подготовке решения о встрече президента РФ Владимира Путина и хозяина Белого дома Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

Как сообщает Интерфакс, спикер Кремля рассказал о том, что Москва будет разбираться в ситуации с новыми санкциями США против трубопровода СП-2. Он обвинил Штаты в несоответствии заявлений и действий.

"Надо разобраться. У коллег все как всегда. Говорят об одном, делают другое", - сказал Песков.

Также он добавил, что подобные действия США могут отразиться на решении Кремля по вопросу проведения встречи Путина и Байдена.

"Посмотрим, как нам лучше будет", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Новые санкции США против СП-2

США ударили новыми санкциями по российскому газопроводу Северный поток-2. Речь идет о введении ограничений против 13 судов, связанных со строительством трубопровода.Читайте такжеИлларионов объяснил, зачем Европе СП-2 вместо транзита газа через Украину

При этом в Госдепе также предупредили о том, что под американские ограничения попадут четыре судна, которые связаны с реализацией СП-2 и суда Морской спасательной службы.

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