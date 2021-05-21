США ударили новыми санкциями по России

В черном списке оказались в общей сложности 13 судов России, участвующих в реализации проекта Северный поток-2.
США ввели санкции против российских компаний и судов в связи с "Северным потоком - 2", пишет вечером, 21 мая, издание ТАСС.
В черном списке оказались в общей сложности 13 судов России, участвующих в реализации проекта. Под санкции подпали "Морская спасательная служба", "Мортранссервис", Самарский теплоэнергетический имущественный фонд. Об этом говорится в сообщении Минфина страны.
При этом ООО "Коксохимтранс", уже находящуюся в санкционных списках США в связи с ситуацией на Украине, добавили и в перечень по строящемуся трубопроводу.
США также приняли решение внести в свои санкционные списки 13 судов России, принимающих участие в реализации проекта строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщило в пятницу Министерство финансов США.
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Согласно распространенной им информации, в черный список включены суда "Академик Черский", "Артемис оффшор", "Бахтемир", "Балтийский исследователь", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч", "Спасатель Карев", "Умка", "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев".
Северный поток-2 новости
- Ранее американское информагентство Axios со ссылкой на свои инсайдерские источники сообщило, что администрация Байдена приняла решение отказаться от санкций против компании-оператора газопровода СП-2 Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Матиаса Варнига. Причиной такого решения является стремление Штатов наладить отношения с Германией. Позже такую же информацию распространило и информагентство Reuters.
- При этом издание Politico со ссылкой на собственные источники акцентировало внимание на том, что США будут продолжать санкционное давление на Северный поток-2. В частности, Вашингтон планирует ввести санкции против четырех кораблей, задействованных в строительстве трубопровода.
- Глава МИД Германии Хайко Маас подтвердил сведения, согласно которым Вашингтон отказался от ограничений против Nord Stream 2 и гендиректора компании Матиаса Варнига, который является гражданином ФРГ.
- После того, как глава Госдепа Энтони Блинкен подтвердил данную информацию и сказал, что решение США по Северному потоку-2 соответствует национальным интересам Америки, у Байдена решили объяснить ситуацию.
- В частности, пресс-секретарь президента Джен Псаки заявила, что Вашингтон не может остановить проект СП-2, строительство которого завершено на 95%.