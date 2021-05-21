США ударили новыми санкциями по России

США ввели новые санкции против России / Reuters

США ввели санкции против российских компаний и судов в связи с "Северным потоком - 2", пишет вечером, 21 мая, издание ТАСС.

В черном списке оказались в общей сложности 13 судов России, участвующих в реализации проекта. Под санкции подпали "Морская спасательная служба", "Мортранссервис", Самарский теплоэнергетический имущественный фонд. Об этом говорится в сообщении Минфина страны.

При этом ООО "Коксохимтранс", уже находящуюся в санкционных списках США в связи с ситуацией на Украине, добавили и в перечень по строящемуся трубопроводу.

США также приняли решение внести в свои санкционные списки 13 судов России, принимающих участие в реализации проекта строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщило в пятницу Министерство финансов США.

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Согласно распространенной им информации, в черный список включены суда "Академик Черский", "Артемис оффшор", "Бахтемир", "Балтийский исследователь", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч", "Спасатель Карев", "Умка", "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев".

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