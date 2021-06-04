Новый удар по Северному потоку-2: у Путина оценили вероятность провала запуска газопровода

Песков не исключил дальнейших проблем с проектом Северный поток-2 / Reuters

В Кремле не исключают, что у проекта Северный поток-2 могут возникнуть проблемы на этапе сертификации и страхования газопровода. Однако сейчас в Москве не видят смысла обсуждать такую возможную проблему. При этом российские власти не видят взаимосвязи с завершением нового этапа сооружения трубопровода и частичным отказом американцев от санкций. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, на Петербургском международном экономическом форуме он сказал о том, что завершение работ по укладке первой нитки газопровода не связано с решением США по санкциям.

"Нет, это не результат отказа", - сказал спикер Кремля.

Также он не исключил обстоятельств, при которых Северный поток-2 может столкнуться с проблемами сертификации и страхования. Однако данный вопрос для Москвы пока не актуален.Читайте также"Нужна добрая воля Украины": Путин объяснил ситуацию с транзитом газа после запуска СП-2

"Может быть все что угодно, сейчас же нету ничего, об этом эвентуально говорить вряд ли приходится", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Напомним, в пятницу, 4 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что первая нитка газопровода СП-2 уже проложена. Газпром уже может наполнять трубопровод газом.

Северный поток-2 новости

США отказались от санкций против Nord Stream AG, которая является компанией-оператором газопровода СП-2. Также Вашингтон принял решение не вводить санкции в отношении ее гендиректора Матиаса Варнига.

Как полагают журналисты, такое решение Вашингтона продиктовано планами американцев наладить отношения с Германией, которая заинтересована в достройке Северного потока-2.

В Белом доме сказали, что Штаты уже не могут остановить СП-2, так как газопровод практически достроен.

В связи с этим Верховная Рада обратилась к Конгрессу США с просьбой ввести ограничения против всех компаний, которые связаны со строительством Северного потока-2.

Позже США ввели новые санкции в отношении 13 суден, которые задействованы в строительстве газопровода СП-2.