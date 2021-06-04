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Первая нитка СП-2 проложена: Путин объявил о готовности Газпрома заполнить трубопровод газом

4 июня 2021, 15:28
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Линейная работа по Северному потоку-2, включая морской участок, завершена, сказал Владимир Путин.

Северный поток-2
Россия продолжает прокладку второй нитки газопровода Северный поток-2 / Reuters

Россия завершила укладку труб первой нитки газопровода Северный поток-2. Продолжается работа по прокладке второй нитке. Линейная работа по газопроводу, включая участок в морской акватории, завершена. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

Как сообщает ТАСС, глава РФ сказал о том, что работы по прокладке первой нитки СП-2 были завершены в пятницу, 4 июня. Продолжается укладка второй нитки газопровода.

"Именно сегодня, два с половиной часа назад, успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток - 2", работа по второй нитке продолжается. Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена", - уточнил Путин в ходе Петербургского международного экономического форума.

Кроме того, он акцентировал внимание на том, что российская линейная часть газового маршрута до компрессорной станции Славянская, которая является отправной точкой нового трубопровода, уже готова. Топливо на Славянскую уже подано. Теперь Россия готова заполнить газом СП-2.Читайте также"Удар в сердце Украины": Киев выдвинул резкое требование к США и ФРГ по Северному потоку-2

"Таким образом, "Газпром" готов к заполнению газом "Северного потока — 2", - цитирует его РИА Новости.

Северный поток-2 новости

США решили отказаться от санкций против Nord Stream AG – компании-оператора газопровода СП-2, а также ее гендиректора Матиаса Варнига. В Вашингтоне утверждают, что такое решение принято в соответствии с национальными интересами американского государства.

Журналисты выяснили, что решение Штатов по частичному отказу от санкций против Северного потока-2 связано с намерениями американцев восстановить отношения с Германией. Берлин заинтересован в том, чтобы газопровод был достроен.

В Белом доме в ответ сказали, что США не могут остановить достройку Северного потока-2, так как проект уже практически реализован.

В связи с этими событиями Верховная Рада обратилась к Конгрессу США с просьбой ударить санкциями по всем компаниям, связанным со строительством газопровода Северный поток-2.

Позже Вашингтон запустил ограничения против 13 суден, которые задействованы в строительстве СП-2.

новости России Владимир Путин Северный поток-2
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