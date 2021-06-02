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"Не давайте оружие врагу": Зеленский сделал предупреждение США и ЕС из-за Северного потока-2

2 июня 2021, 19:34

Остановить Северный поток-2 могут только США и администрация Байдена, сказал Владимир Зеленский.

зеленский
Санкции Запада против России больше не работают, нужно искать альтернативные решения - Зеленский / president.gov.ua

В США должны понимать всю серьезность угрозы проекта Северный поток-2 накануне встречи президента Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным. Остановить российский энергетический проект могут только Штаты и администрация Баййдена. Газопровод является мощным оружием в руках Москвы, и Европе, чтобы защититься от России следует не давать такое оружие врагу. При этом запуск СП-2 лишит Украину важных денежных средств на обеспечение украинской армии. Соединенные Штаты и Евросоюз должны изменить формат санкций против России, так как прежние ограничения уже не работают. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Не дать достроить и ввести в эксплуатацию Северный поток-2 могут лишь США и администрация Президента Байдена. Северный поток-2 - это не просто энергетическая безопасность, о которой говорят все дипломаты и политики, это отдельное мощное оружие Российской Федерации, которое дают ей сегодня в руки. А потом Европа спрашивает о том, как можно защититься от России. Ответ очень прост - не давать оружие врагу", - заявил глава государства на встрече с американской делегацией, сообщает пресс-служба Офиса президента.

По его словам, Украина в войне на востоке страны защищает Европу и европейские ценности, и для этого государству нужно хорошо обеспеченные и сильные войска. В то время как проект СП-2 лишит Киев поступлений в бюджет, что может серьезно отразиться на боеспособности украинской армии.

"Северный поток-2 отключит Украину от поставок газа, а значит, "отключите" нас как минимум от 3 миллиардов долларов в год... Нам нечем будет платить за украинскую армию", - объяснил гарант.Читайте такжеИлларионов объяснил, чем грозит Украине сделка Байдена и Путина

Президент поблагодарил США за двухпартийную поддержку Киева и военную помощь, однако добивал, что Запад должен ввести более эффективные санкции против России, чтобы прекратить агрессию Москвы в отношении украинского государства.

"Нынешние санкции со стороны ЕС и США сегодня уже не работают – Россия привыкла с этим жить, забирая при этом другие территории и угрожая Европе. Весь цивилизованный мир не может этого позволять. Поэтому я считаю, что нужно не просто оказывать давление, а выстроить новый формат санкционной политики, - подчеркнул Владимир Зеленский.

Северный поток-2 новости

Строительство трубопровода Северный поток-2 идет в обход Украины с 2018 года. Трубопрокладка идет по дну Балтийского моря из России в ФРГ. Ориентировочная стоимость проекта – около 9,5 миллиардов долларов.

Советник главы Нафтогаза Лана Зеркаль утверждала, что если СП-2 заработает, то Украина столкнется с серьезными проблемами в вопросе транзита газа в Европу. Киев ожидает блокады российского энергетического проекта со стороны США.

Немецкий журналист Райнхард Фезер говорил о том, что Россия после запуска газопровода Северный поток-2 потеряет зависимость от транзита газа через Украину. Поэтому Москва может пойти на новые агрессивные действия в отношении украинского государства.

20 мая Штаты отказались от санкций в отношении Nord Stream 2 AG и генерального директора компании, гражданина Германии Матиаса Варнига. Отказ от ограничений против оператора СП-2 американские власти объяснили стратегическими интересами Вашингтона.

В связи с данным инцидентом Верховная Рада Украины обратилась к Конгрессу США с просьбой ввести санкции против всех компаний, прямо или опосредованно задействованных в строительстве газопровода Северный поток-2.

2 июля в Nord Stream 2 AG сказали, что газопровод СП-2 все-таки достроят. Однако теперь компания-оператор ожидает определенных уступок от Германии.

Евросоюз новости США Владимир Зеленский Северный поток-2 новости Украины
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