Оператор СП-2 объявил о финише проекта и сделал предупреждение Германии

В Nord Stream 2 AG уверены в успешном завершении проекта СП-2 / Reuters

Компания-оператор российского энергетического проекта Северный поток-2 положительно оценивает ситуацию с газопроводом и считает, что он будет достроен. Картина лучше, чем в прошлом году, однако теперь следует провести диалог между странами, которые заинтересованы в строительстве трубопровода. Стороны должны найти компромисс по вопросам СП-2, а от Германии ожидаются уступки по определенным вопросам. Об этом заявил коммерческий директор Nord Stream 2 AG Райнхард Онтид в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Газопровод будет готов", - цитирует Онтида информагентство ТАСС. По его словам, компания Nord Stream 2 AG видит положительные изменения в ситуации, связанной со строительством газопровода, по сравнению с прошлым годом. Но теперь следует провести переговоры между государствами, которые выступают бенефициарами проекта, в том числе и с Германией.

Он уточнил, что должен появиться компромисс по проекту СП-2, предусматривающий определенные уступки со стороны Германии.Читайте такжеСША "одобрили" Северный поток-2: эксперт раскрыл сценарий для Украины

"Будет найдено какое-то паркетное решение - это шаг, который важен. Важный посыл для нас, но это тоже посыл в адрес Берлина: мы тоже от вас чего-то ожидаем", - подчеркнул Райнхард Онтид.

Напомним, ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин ведет переговоры с Вашингтоном по вопросу завершения строительства Северного потока-2. В ФРГ надеются на положительный исход диалога, однако допускают, что вопрос может быть урегулирован только спустя некоторое время.

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