Оператор СП-2 объявил о финише проекта и сделал предупреждение Германии

Бенефициарам проекта Северный поток-2 следует провести диалог, считают в компании Nord Stream 2 AG.
Компания-оператор российского энергетического проекта Северный поток-2 положительно оценивает ситуацию с газопроводом и считает, что он будет достроен. Картина лучше, чем в прошлом году, однако теперь следует провести диалог между странами, которые заинтересованы в строительстве трубопровода. Стороны должны найти компромисс по вопросам СП-2, а от Германии ожидаются уступки по определенным вопросам. Об этом заявил коммерческий директор Nord Stream 2 AG Райнхард Онтид в ходе Петербургского международного экономического форума.
"Газопровод будет готов", - цитирует Онтида информагентство ТАСС. По его словам, компания Nord Stream 2 AG видит положительные изменения в ситуации, связанной со строительством газопровода, по сравнению с прошлым годом. Но теперь следует провести переговоры между государствами, которые выступают бенефициарами проекта, в том числе и с Германией.
Он уточнил, что должен появиться компромисс по проекту СП-2, предусматривающий определенные уступки со стороны Германии.Читайте такжеСША "одобрили" Северный поток-2: эксперт раскрыл сценарий для Украины
"Будет найдено какое-то паркетное решение - это шаг, который важен. Важный посыл для нас, но это тоже посыл в адрес Берлина: мы тоже от вас чего-то ожидаем", - подчеркнул Райнхард Онтид.
Напомним, ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Берлин ведет переговоры с Вашингтоном по вопросу завершения строительства Северного потока-2. В ФРГ надеются на положительный исход диалога, однако допускают, что вопрос может быть урегулирован только спустя некоторое время.
Северный поток-2 новости
- США решили отказаться от санкций против Nord Stream 2 AG – компании, которая является оператором газопровода Северный поток-2, а также ее гендиректора – гражданина Германии Матиаса Варнига. В Вашингтоне добавили, что решение обусловлено национальными интересами американского государства.
- Как полагают журналисты, частичный отказ Штатов от санкций против СП-2 продиктован планами американских властей восстановить отношения с Германией, которая является одним из бенефициаров достройки газопровода.
- В Белом доме указали, что США не могут препятствовать достройке Северного потока-2, поскольку проект практически завершен.
- Верховная Рада в связи с решением американской администрации обратилась к Конгрессу США с просьбой остановить достройку газопровода СП-2 и ввести санкции против всех компаний, которые связаны с реализацией трубопровода.
- Позже Вашингтон запустил новые санкции против Северного потока-2. Речь идет об ограничениях в отношении деятельности 13 кораблей, задействованных в процессе достройки газопровода.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков объявил о намерении РФ разобраться в ситуации с санкциями в отношении СП-2 и обвинил США в нарушении договоренностей.