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Германия готовится сделать предложение США по Северному потоку-2

1 июня 2021, 17:38
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В Германии изъявили желание искать общий путь и достроить Северный поток-2.

Северный поток-2
Германия заявила о желании договориться с Вашингтоном / Reuters

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал, что в Вашингтоне проходят переговоры между немецким правительством и администрацией США.

По его словам, цель переговоров - урегулировать спор вокруг строительства газопровода Северный поток-2, передает Reuters.

Маас рассказал, что в настоящее время ведутся переговоры между правительством Германии и администрацией в Вашингтоне.

При этом официальный Берлин заинтересован в достижении соглашения с США.

"Я уверен, что нам удастся найти выход, хотя это, конечно, будет нелегко и может произойти не скоро", - сказал Маас.

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Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:

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