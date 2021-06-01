Германия готовится сделать предложение США по Северному потоку-2

В Германии изъявили желание искать общий путь и достроить Северный поток-2.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас рассказал, что в Вашингтоне проходят переговоры между немецким правительством и администрацией США.
По его словам, цель переговоров - урегулировать спор вокруг строительства газопровода Северный поток-2, передает Reuters.
Маас рассказал, что в настоящее время ведутся переговоры между правительством Германии и администрацией в Вашингтоне.
При этом официальный Берлин заинтересован в достижении соглашения с США.
"Я уверен, что нам удастся найти выход, хотя это, конечно, будет нелегко и может произойти не скоро", - сказал Маас.
Читайте такжеВ США объявили о новой инициативе по сокрушению Северного потока-2
Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:
- Вашингтон отказался от санкций против Nord Stream AG – оператора газопровода СП-2 – и ее генерального директора Матиаса Варнига. Американские власти считают, что данное решение продиктовано национальными интересами Штатов.
- Согласно информации журналистов, отказ США от санкций против СП-2 главным образом связан с намерением восстановить отношения с Германией, в то время как Берлин настроен на достройку газопровода.
- В Белом доме заявили, что Вашингтон не может остановить достройку газопровода Северный поток-2, так как трубопровод уже завершен на 95%.
- Верховная Рада обратилась к Конгрессу США с просьбой остановить завершение проекта СП-2 и ввести санкции против всех компаний, которые связаны с российским проектом.
- Позже Штаты запустили новые санкции против СП-2: речь идет об ограничениях в отношении 13 суден, которые были задействованы в строительстве трубопровода.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия планирует разобраться в ситуации с новыми санкциями США против Северного потока-2 и обвинил американцев в невыполнении договоренностей.
Автор: Мария Тупик