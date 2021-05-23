В Нафтогазе заявили о планах по остановке Северного потока-2 и обратились к США

Остановка проекта Северный поток-2 является одной из главных задач Нафтогаза.
В Нафтогазе благодарны Вашингтону за введение санкций в отношении юридических лиц и судов, которые причастны к строительству газопровода Северный поток-2. Однако в НАК ожидают, что компания-оператор трубопровода Nord Stream-2 будет оставаться под санкциями, и ставят перед собой задачу полной остановки СП-2. Блокада российского энергетического проекта является основой энергетической безопасности Украины. Об этом заявил директор компании по интегрированным коммуникациям Максим Белявский.
"НАК выражает благодарность и всячески приветствует решение Министерства финансов США, в части введения санкций в отношении 4 компаний и 13 судов, которые сооружали Nord Stream-2. В то же время, мы ожидаем, что оператор NS2 также будет оставаться под санкциями", - сообщил он на своей странице в социальной сети Facebook.
Также он добавил, что Нафтогаз работает над решением стратегических задач, среди которых – остановка СП-2, перенос точек приема и передачи газа с западной и на восточную границу, разблокирование поставок топлива из стран Центральной Азии и диверсификация поставок. При этом работа над прекращением реализации Северного потока-2 является одной из главных целей.Читайте такжеКулеба раскрыл планы Путина против Украины после запуска Северного потока-2
"Полная остановка NS2, является базисом энергетической безопасности Украины", - подчеркнул Белявский.
Северный поток-2 новости
- Вашингтон отказался от санкций против Nord Stream AG – оператора газопровода СП-2 – и ее генерального директора Матиаса Варнига. Американские власти считают, что данное решение продиктовано национальными интересами Штатов.
- Согласно информации журналистов, отказ США от санкций против СП-2 главным образом связан с намерением восстановить отношения с Германией, в то время как Берлин настроен на достройку газопровода.
- В Белом доме заявили, что Вашингтон не может остановить достройку газопровода Северный поток-2, так как трубопровод уже завершен на 95%.
- Верховная Рада обратилась к Конгрессу США с просьбой остановить завершение проекта СП-2 и ввести санкции против всех компаний, которые связаны с российским проектом.
- Позже Штаты запустили новые санкции против СП-2: речь идет об ограничениях в отношении 13 суден, которые были задействованы в строительстве трубопровода.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия планирует разобраться в ситуации с новыми санкциями США против Северного потока-2 и обвинил американцев в невыполнении договоренностей.