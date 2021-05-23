В Нафтогазе заявили о планах по остановке Северного потока-2 и обратились к США

В Нафтогазе надеются, что компания Nord Stream-2 останется под санкциями / Reuters

В Нафтогазе благодарны Вашингтону за введение санкций в отношении юридических лиц и судов, которые причастны к строительству газопровода Северный поток-2. Однако в НАК ожидают, что компания-оператор трубопровода Nord Stream-2 будет оставаться под санкциями, и ставят перед собой задачу полной остановки СП-2. Блокада российского энергетического проекта является основой энергетической безопасности Украины. Об этом заявил директор компании по интегрированным коммуникациям Максим Белявский.

"НАК выражает благодарность и всячески приветствует решение Министерства финансов США, в части введения санкций в отношении 4 компаний и 13 судов, которые сооружали Nord Stream-2. В то же время, мы ожидаем, что оператор NS2 также будет оставаться под санкциями", - сообщил он на своей странице в социальной сети Facebook.

Также он добавил, что Нафтогаз работает над решением стратегических задач, среди которых – остановка СП-2, перенос точек приема и передачи газа с западной и на восточную границу, разблокирование поставок топлива из стран Центральной Азии и диверсификация поставок. При этом работа над прекращением реализации Северного потока-2 является одной из главных целей.Читайте такжеКулеба раскрыл планы Путина против Украины после запуска Северного потока-2

"Полная остановка NS2, является базисом энергетической безопасности Украины", - подчеркнул Белявский.

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