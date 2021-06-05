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Аваков сделал заявление об угрозах России Украине после слов Путина о Северном потоке-2

5 июня 2021, 18:50
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Разведка располагает данными об угрозах критической инфраструктуре Украины, сказал Арсен Аваков.

Арсен Аваков
Украина не будет ждать попыток терактов на своем участке ГТС - Аваков / УНИАН

Министерство внутренних дел Украины располагает информацией разведки, согласно которой есть сведения о возможных угрозах критической инфраструктуре государства со стороны России. Это может произойти в случае запуска Северного потока-2 под предлогом начала транзита газа в обход украинской газотранспортной системы. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков.

Как сообщает Суспільне, в ходе своей поездки на учения подразделений МВД в Харьковскую область министр рассказал о том, что после заявления Путина о завершении работ по первой нитке российского газопровода Северный поток-2, появилась реальная угроза объектам критической инфраструктуры Украины.

"Газ все еще транспортируется нашим газопроводом и должен транспортироваться еще некоторое время, а потом, наверное, Путин захочет пустить газ в обход Украины. Поэтому мы ожидаем, что никто не будет ждать, что будут провокации, попытки терактов на нашем участке газопровода. Когда скажут: "Смотрите, видите, поэтому пускаем через Северный поток-2", - сказал Аваков и добавил, что в МВД достаточно информации от разведки по данному вопросу.Читайте также"Нужна добрая воля Украины": Путин объяснил ситуацию с транзитом газа после запуска СП-2

Также он уточнил, что правоохранительная система уже разрабатывает сценарии реагирования на потенциально опасную ситуацию в случае атаки на газовую инфраструктуру, плотины, дамбы и другие стратегически важные объекты.

"Это не говорит о том, что я хочу кого-то напугать, о том, что завтра война, это говорит о том, что украинский народ поэтому платит налоги для своей армии и системы МВД, чтобы она была готовой, в случае чего, вмешаться и обеспечить порядок", - подчеркнул Арсен Аваков.

Северный поток-2 новости

Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал газопровод Северный поток-2 "оружием" России и призвал США и ЕС остановить достройку газопровода, реализация которого может нанести серьезный удар по безопасности украинского государства.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник выдвинул резкое требование к США и ФРГ о подключении Киева к переговорам по СП-2. Украинская сторона должна участвовать в дискуссии, так как вопрос запуска трубопровода является стратегически важной проблемой.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня заявил о том, что первая нитка газопровода СП-2 уже проложена. Газпром готов запустить газ по новому трубопроводу.

Спикер Кремля Дмитрий Песков не исключил ситуации, при которой у газопровода Северный поток-2 могут возникнуть проблемы на этапе сертификации и страхования. Однако в Москве предпочитают пока не говорить о данной проблеме.

Депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов допустил проблемы с Северным потоком-2 уже осенью, когда в ФРГ поменяется власть. Если у власти будут "зеленые" – противники достройки газопровода – США предпримут попытки остановки запуска трубы.

новости России МВД Владимир Путин Арсен Аваков Северный поток-2 новости Украины
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