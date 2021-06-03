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"Удар в сердце Украины": Киев выдвинул резкое требование к США и ФРГ по Северному потоку-2

3 июня 2021, 17:29
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Киев должен принять участие в вопросах решения судьбы Северного потока-2, сказал Андрей Мельник.

Северный поток-2
США и Германия должны подключить Украину к переговорам по Северному потоку-2, - украинский посол / Reuters

Украина требует от США и Германии включения Киева в переговоры по вопросам российского энергетического проекта Северный поток-2. Ситуация с трубопроводом является важной проблемой для энергетики и сферы безопасности украинского государства, поэтому Киев должен получить право голоса. Соответствующее требование уже направлено Берлину. Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Северный поток-2" - удар в самое сердце Украины: как с точки зрения экономики, так и прежде всего безопасности. Именно поэтому Украина требует участия переговорах Германии и США по этому крайне опасному проекту. Мы должны сидеть за одним столом и иметь право голоса", - сказал дипломат в комментарии изданию Die Welt.

По словам посла, 1 июня Киев направил такую просьбу Берлину. Нельзя допустить, чтобы стратегически важный для Украины вопрос решался исключительно США и Германией без представителей украинской стороны.Читайте также"Не давайте оружие врагу": Зеленский сделал предупреждение США и ЕС из-за Северного потока-2

"Было бы абсолютной катастрофой прежде всего для взаимного доверия, если этот гешефт будет достигнут между Берлином и Вашингтоном за счет Украины", - подчеркнул Андрей Мельник.

Северный поток-2 новости

Сооружение российского газопровода Северный поток-2 идет в обход территории Украины с 2018 года. Трубы прокладывают по дну Балтийского моря из РФ в Германию. Приблизительная стоимость проекта – около 9,5 миллиардов долларов США.

В Нафтогазе заявляли, что если СП-2 будет введен в эксплуатацию, Украину ждут серьезные проблемы в вопросе транзита газа в Европу. Киев ожидает, что США приложат усилия для остановки реализации трубопровода.

Немецкий журналист Райнхард Фезер говорил, что после запуска Северного потока-2 Россия больше не будет зависеть от транзита газа через территорию Украины. Поэтому Москва может пойти на новую агрессию против Киева.

20 мая США решили отказаться от санкций против Nord Stream 2 AG и гендиректора компании, гражданина ФРГ Матиаса Варнига. В Вашингтоне заявили, что такое решение продиктовано национальными интересами американского государства.

Верховная Рада в связи с таким решением Штатов приняла постановление с обращением к Конгрессу США с просьбой ударить санкциями по всем компаниям, которые прямо или косвенно задействованы в строительстве СП-2.

2 июня в компании Nord Stream 2 AG заявили, что газопровод Северный поток-2 все-таки будет достроен. Но теперь компания-оператор ожидает, что будут определенные уступки со стороны ФРГ.

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