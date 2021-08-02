Никаких планов по остановке СП-2: ФРГ не ударит по трубе, даже если РФ пойдет в атаку – Bloomberg

Германия поддерживает проект Северный поток-2, - СМИ / Фото: УНИАН

ФРГ не намерена останавливать прокачку газа через российский трубопровод Северный поток-2 в том случае, если Россия осуществит попытку использовать трубу в качестве политического оружия. При таком сценарии Германия выступит с инициативой расширения санкций против Москвы на уровне Евросоюза. Позиция Берлина не изменится даже после отставки канцлера Ангелы Меркель.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников среди немецких чиновников, если Россия попробует использовать СП-2 в качестве "оружия", Германия не рискнет остановить работу трубопровода.

Читайте такжеШантаж Европы из-за Северного потока-2: хранилища ЕС пустеют, а Газпром снова обрубил поставки газаОтмечается, что прямого удара, который мог бы затронуть связи России и Германии в газовой сфере, не будет. Вместо этого Берлин выступит за расширение антироссийских санкций на уровне Евросоюза.

Кроме того, собеседники издания подчеркнули, что позиция Германии по вопросу России и Северного потока-2 вряд ли изменится даже после назначения нового канцлера вместо Ангелы Меркель. Немецкие политики полностью поддерживают трубопровод, за исключением Партии зеленых.

Северный поток-2

Президент Украины Владимир Зеленский в начале июля требовал от Запада остановить реализацию российского энергетического проекта Северный поток-2. Гарант предупреждал, что запуск газопровода станет ударом по безопасности украинского государства.

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Возможный преемник Меркель, кандидат на пост канцлера Германии Армин Лашет говорил, что ЕС может отключить Северный поток-2 в том случае, если Россия будет использовать газопровод в качестве оружия против Украины.

Бывший глава МИД Константин Грищенко считает, что в ФРГ могут отложить запуск СП-2 на 3-4 года в том случае, если новым немецким канцлером станет представитель Партии зеленых.

США и Германия 21 июля достигли сделки по Северному потоку-2. Декларация предполагает, что Германия обеспечит санкции против России в том случае, если Москва пойдет на новую агрессию в отношении Киева. Также Берлин должен решить вопрос продления контракта на транзит газа через Украину еще на 10 лет.

В Офисе президента Украины раскритиковали сделку Вашингтона и Берлина по СП-2. По словам пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова, документ ничего не гарантирует Киеву. Поэтому на Банковой пообещали продолжать борьбу против российского газопровода.