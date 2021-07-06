Смена власти в Германии и крах Северного потока-2: дипломат назвал сценарий победы Украины

В Германии может измениться отношение к Северному потоку-2 уже в ближайшем будущем - дипломат / Reuters

Партия зеленых в Германии является категорическим противником России и запуска трубопровода Северный поток-2. Если после парламентских выборов канцлером станет кандидат от "зеленых" (лидер партии Анна-Лена Бербок, - ред.), введение в эксплуатацию российского газопровода могут остановить на несколько лет. Об этом заявил украинский дипломат, бывший министр иностранных дел Константин Грищенко.

В комментарии РБК-Украина он рассказал о том, что если по итогам выборов в Бундестаг будет коалиционное правительство с участием "зеленых", то появятся шансы на приостановку реализации российского энергетического проекта Северный поток-2.

По его словам, запуск СП-2 может быть отложен на 3-4 года, в течение которых в Германии может кардинальным образом измениться отношение к трубопроводу РФ.Читайте такжеУдар России по Украине: в Германии поставили Путину ультиматум по Северному потоку-2

"Даже если его не полностью закроют, а хотя бы отложат запуск на 3-4 года, ситуация за это время может полностью измениться. И это в целом уже будет кардинальным изменением в подходах Германии", - подчеркнул Константин Грищенко.

Северный поток-2 новости

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе переговоров с делегацией из США в Киеве заявлял, что Вашингтон и Брюссель должны приложить максимум усилий для того, чтобы реализация Северного потока-2 была остановлена. Запуск газопровода несет серьезную угрозу национальной безопасности украинского государства.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков, ссылаясь на украинскую разведку, утверждал, что после достройки первой нитки СП-2, Россия может пойти на провокации против украинской газотранспортной системы.

Спикер Кремля Дмитрий Песков не исключал сценария, при котором Северный поток-2 ждут новые проблемы на этапе страхования и сертификации газопровода.

Депутат российской Госдумы Вячеслав Никонов считает, что Штаты попробуют остановить запуск СП-2, если к власти в Германии придет Партия зеленых.