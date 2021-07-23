Удар по Северному потоку-2 и жесткие гарантии для Украины: у Зеленского поставили условие Западу

Украина продолжит борьбу с Северный потоком-2, - Офис президента / Reuters

Заявление США и Германии по Северному потоку-2 является даже не соглашением, а декларацией намерений без подписей. В Киеве так и не услышали, как Берлин будет выполнять взятые на себя обязательства по сдерживанию агрессии России против Украины. В таких условиях украинское государство продолжит борьбу с российским энергетическим проектом. Киеву нужны гарантии ненападения Москвы и дальнейшего транзита газа. Следует вести дальнейшие переговоры с Штатами и преемниками канцлера Ангелы Меркель в ФРГ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Мы получили совместное заявление США и Германии об их поддержке Украины и европейской энергетической безопасности. Я подчеркиваю, что это даже не соглашение. Под ним отсутствуют подписи. Это декларация намерений. Мы услышали, что Германия берет на себя определенные обязательства в случае давления со стороны России или прямой агрессии. А также по поводу нового соглашения на транзит газа по территории Украины", - сказал он в комментарии изданию Страна.

По его словам, в Киеве так и не услышали, каким образом Берлин собирается противостоять России в случае новой агрессии Москвы против украинского государства. Сделка США и Германии по СП-2 – это не завершение истории, Украина продолжит бороться и дальше. Запад должен предоставить жесткие гарантии того, что Москва не будет использовать газопровод в качестве оружия.

"Поэтому для нас это не конец рассказа, а только завязка. Нам нужно и дальше работать с нашими партнерами на всех уровнях: политическом, дипломатическом, информационном, а главное - юридическом, чтобы договориться о таких гарантиях, которые отбили бы у России желание использовать "Северный поток" как оружие. Вы видели, что Украина и Польша инициировали консультации с Европой на основе Соглашения об ассоциации. Мы настаиваем, что отношения по газу в Европе должны быть подчинены единым правилам и упоминание Третьего энергопакета в заявлении США и Германии заслуживает большего внимания", - отметил Никифоров.

Также он добавил, что в такой ситуации украинским властям нужно продолжать диалог с Вашингтоном и преемниками Меркель в Германии. Зеленский уже проводил встречи с Партией зеленых и кандидатом на пост канцлера ФРГ Армином Лашетом.

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Читайте такжеРоссия давит на Украину, а судьбу СП-2 нужно решать: у Зеленского призвали Байдена к удару"Нам нужно вести диалог с возможными преемниками Ангелы Меркель. И я напомню, что Владимир Зеленский встречался и с Немецкими "Зелеными". И с вероятным кандидатом на должность Бундесканцлера Армином Лашетом. И нам надо поддерживать диалог с Соединенными Штатами. Именно это президент и сделает во время визита в Вашингтон 30 июля", - подчеркнул Сергей Никифоров.

Северный поток-2 новости

Президент Владимир Зеленский в июне призывал Запад остановить реализацию Северного потока-2. Украинский гарант подчеркивал, что проект России несет угрозу национальной безопасности Украины.

Кандидат на пост канцлера ФРГ Армин Лашет говорил, что Европа отключит СП-2 в том случае, если Москва использует газопровод как оружие против Украины.

Дипломат Константин Грищенко полагает, что если после выборов в Бундестаг новым канцлером Германии станет представитель Партии зеленых, запуск проекта СП-2 могут отложить на 3-4 года.

США и Германия 21 июля достигли соглашения по Северному поток-2. Документ предполагает гарантии Украине со стороны Германии после запуска трубопровода.

Речь идет о новом десятилетнем договоре на транзит газа между Россией и Украиной, срок действия которого заканчивается в 2024 году. При этом, если Россия использует газ в качестве оружия против Киева или пойдет на другую агрессию в отношении Украины, Германия должен будет ввести санкции против Москвы и лоббировать вопрос введения новых ограничений против РФ на уровне Евросоюза.

Советник Госдепа Дерек Шолль в ходе своего визита в Киев заявил, что худшим сценарием для Украины может стать запуск Северного потока-2 и отсутствие компенсации украинскому государству. Однако сейчас стороны, включая Киев, ведут переговоры, чтобы не допустить подобную ситуацию.