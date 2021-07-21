Транзит газа через Украину на 10 лет и гарантии ненападения РФ : США и ФРГ достигли сделки по СП-2

США / Reuters

Официальные Вашингтон и Берлин достигли соглашения по Северному потоку-2. Согласно договоренностям, США будут добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину на 10 лет. В случае агрессии Москвы против Киева, Германия обязуется ввести санкции против России на национальном уровне и лоббировать такое решение в ЕС. Ограничения будут направлены на приостановку экспорта российских энергоносителей в Европу. Об этом заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

В ходе слушаний в комитете сената США по иностранным делам она рассказала о том, что Штаты и ФРГ уже подписали договор по вопросам реализации СП-2. В соглашении зафиксировано стремление Вашингтона обеспечить продление контракта на транзит газа из России через территорию Украины, который истекает в 2024 году, на 10 лет.

"Еще один аспект этого соглашения - это поддержка продления соглашения между РФ и Украиной о транзите. Как вы знаете, его срок действия истекает в 2024 году. Мы будем добиваться, используя рычаги влияния, чтобы его продлили на 10 лет", - сказала Нуланд.

Также она добавила, что американо-немецким соглашением по СП-2 предусмотрена готовность Германии принимать срочные решения в том случае, если Россия будет использовать газ в качестве оружия против других стран, или же пойдет на агрессию против Киева. В таком случае Берлин должен запустить санкции в отношении Москвы, а также выступить с инициативой ограничений на уровне Евросоюза.

"ФРГ обязалась принимать меры на национальном уровне, а также добиваться мер на уровне ЕС, в том числе санкций, если Россия будет использовать энергетику в качестве оружия или будет предпринимать агрессивные действия против Украины", - отметила чиновник.

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Кроме того, она также подчеркнула, что антироссийские санкции будут вводиться с целью "ограничения российского экспорта энергоносителей в Европу".

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