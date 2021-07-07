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Газпром устроил шантаж Запада: запуск Северного потока-2 в обмен на транзит газа через Украину

7 июля 2021, 16:40
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Газпром шантажирует Европу рекордно высокими ценами на топливо, сказал Юрий Витренко.

Северный поток-2
Россия в этом году забронировала через Украину на 25 млрд куб. м газа меньше, чем в прошлом году, чтобы шантажировать Европу - Витренко / Reuters

Российский газовый монополист Газпром устроил шантаж Европы высокими ценами на топливо. В прошлом году корпорация забронировала прокачку 65 миллиардов кубометров через территорию Украины, тогда как в текущем году, когда спрос повысился, забронировано только 40 миллиардов кубометров топлива. Фактически Россия устроила шантаж Европы: если Брюссель одобрит достройку Северного потока-2, европейцы получат больше газа и по меньшей цене. А если газопровод не достроят, то россияне откажутся использовать мощности украинской ГТС. Об этом заявил глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко.

"Газпром уже сейчас шантажирует. Он в прошлом году забронировал через Украину 65 млрд кубометров, а в этом году, когда спрос выше, забронировал только 40 млрд кубометров. Вот эта нехватка и влияет на то, что сейчас рекордно высокие цены на газ в Европе. Газпром фактически говорит: вы нам дадите достроить Северный поток-2, у вас будет больше газа и меньше цены. Не дадите достроить - мы не будем использовать те мощности, которые есть в Украине", - рассказал Витренко на форуме Украина 30 в среду, 7 июля.

По его словам, использование Россией природных ресурсов в качестве геополитического оружия становится очевидностью, и удивительным является то, что Европа позволяет такое отношение к себе со стороны Москвы и называет Северный поток-2 экономическим проектом.Читайте такжеУдар России по Украине: в Германии поставили Путину ультиматум по Северному потоку-2

"Это наглядная демонстрация того, как Газпром использует газ как геополитическое оружие, шантажируя Европу и Германию. Вопрос заключается в том, почему Европа позволяет себя так шантажировать? Как на фоне этого наши немецкие партнеры могут продолжать говорить, что Северный поток-2 - это чисто рыночный проект?" – подчеркнул Юрий Витренко.

Северный поток-2 новости

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с американской делегацией в Киеве призывал США и Евросоюз остановить достройку газопровода Северный поток-2. Проект несет угрозу национальной безопасности украинского государства.

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Глава МВД Арсен Аваков, ссылаясь на данные разведки, говорил, что после достройки первой нитки СП-2 Россия может пойти на провокации против объектов критической инфраструктуры Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключал ситуации, при которой Северный поток-2 столкнется с новыми проблемами на этапе страхования и сертификации трубопровода.

Депутат российского Госдумы Вячеслав Никонов считает, что если по итогам парламентских выборов в Германии к власти придет Партия зеленых, США попробуют остановить введение в эксплуатацию Северного потока-2.

Газпром Нафтогаз Юрий Витренко транзит газа Северный поток-2 новости Украины
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