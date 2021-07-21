Давление США на Киев из-за Северного потока-2: у Байдена опровергли СМИ и объявили о помощи Украине

США договорились с Германией о поддержке энергетического сектора Украины - Госдеп / Reuters

Информация издания Politico о том, что администрация президента США Джо Байдена призвала Киев не критиковать соглашение Штатов и Германии по Северному потоку-2, не соответствует действительности. Украине является демократической страной с собственным правом голоса по данному вопросу. Америка считает украинское государство дружеским и стремится к конструктивному диалогу. При этом Вашингтон и Берлин в контексте договоренностей по газопроводу действительно согласовывали комплекс мер по помощи Украине, включая поддержку украинского энергетического сектора. Об этом заявил советник Госдепа Дерек Шолль.

В интервью Радио Свобода американский чиновник в ходе своего визита в Киев сказал, что США не призывали Украину не критиковать соглашение Вашингтона и Берлина по СП-2.Читайте такжеСделка США с Германией и СП-2: Запад ударит по Газпрому, если Россия нападет на Украину – Bloomberg

"Нет. Украина - демократическая страна, у нее есть свой голос. Мы стремимся к конструктивному партнерству с нашими украинскими друзьями. Такого, в котором мы отстаивали бы наши общие интересы и ценности", - сказал Шолль.

Кроме того, он прокомментировал информацию о том, что США и Германия согласовали комплекс мер по поддержке Украины в связи с достройкой российского газопровода Северный поток-2. По словам чиновника, такой вопрос действительно обсуждался. Речь идет о поддержке в сфере энергетического сектора, которая обеспечила бы энергетическую безопасность и независимость украинского государства.

"Мы действительно обсуждали с нашими немецкими коллегами вопросы энергетической безопасности Украины. Важна реальная и большая практическая помощь Украине. Я пока не могу говорить о конкретике. Но это будет существенная поддержка ее энергетического сектора, которая гарантировала бы энергетическую безопасность, эффективность и независимость", - подчеркнул Дерек Шолль.

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Напомним, ранее американское издание Politico опубликовало материал, в котором речь шла о том, что в Белом доме призвали украинские власти не критиковать соглашение США и Германии по вопросам реализации Северного потока-2, чтобы не ставить под удар американо-украинские отношения.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ заявил, что Киев ждет от США и Германии не обещаний, а официальной позиции по Северному потоку-2, которую должен получить глава государства Владимир Зеленский в ходе своего визита в Вашингтон.

Северный поток-2 новости

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с делегацией США в июне заявил, что Киев ждет от Запада остановки реализации проекта Северный поток-2. Запуск трубопровода угрожает национальной безопасности украинского государства.

Претендент на пост канцлера ФРГ Армин Лашет утверждал, что если Путин использует СП-2 как оружие против Украины, Европа может отключить российский газопровод.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко заявил, что Газпром уже шантажирует Европу газовым вопросом. В этом году россияне снизили объемы прокачки через украинскую ГТС и грозят ЕС проблемами с топливом в том случае, если проект Северный поток-2 не будет одобрен.

Бывший глава МИД Украины, дипломат Константин Грищенко считает, что запуск СП-2 могут отложить на 3-4 года в том случае, если после выборов в немецкий парламент новым канцлером станет кандидат от Партии зеленых.