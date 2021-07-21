США якобы попросили Украину помалкивать о Северном потоке-2: у Зеленского ответили

Белый дом / Reuters

Чиновники администрации президента США Джо Байдена призвали Украину воздержаться от критики соглашения с Германией по газопроводу Северный поток-2. Об этом сообщает американские издание Politico со ссылкой на четыре информированных источники.

Власти США заявили, что публичные выступления против соглашения могут нанести ущерб отношениям Вашингтона и Киева. Источники утверждают, что такая позиция Белого дома крайне не нравится Украине.

Издание сообщает, что Вашингтон также попросил Киев не обсуждать планы США и Германии с Конгрессом. Высокопоставленный чиновник администрации Джо Байдена оспорил это сообщение и сказал, что ситуация более сложная. Однако он не стал давать подробную информацию. Источник, близкий к президенту Владимиру Зеленскому, сообщил Politico, что в Киеве все еще полагают − что США могут остановить проект с помощью санкций.

Политическая реальность сложнее фэнтезийных измышлений – Украина не может полагаться на обещания и хочет получить официальные позиции США и Германии по газопроводу Северный поток-2 во время скорого визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк в ответ на просьбу прокомментировать статью Politico. В материале, говорилось, что власти США попросили официальный Киев не критиковать будущую сделку с Германией по СП-2.

"Политическая реальность всегда намного сложнее, чем фэнтезийные информационные картинки о добре и зле, которые рисуются и отдельными представителями политического сообщества, в том числе американского и в том числе для других стран, и зачастую – в СМИ", – заявил он.

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Подоляк отметил, что Украина, как и некоторые другие страны Восточной и Центральной Европы, не желают допустить реализации Северного потока-2 в том виде, каким его видит Кремль.

По его словам, проект газопровода угрожает не только Украине, но и Европе в целом, а РФ в нем заинтересована далеко не по экономическим причинам и тратит гигантские ресурсы на лоббирование в политических кулуарах, в том числе немецких и американских".



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Напомним, ранее 15 июля в Белом доме состоялась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена. По результатам переговоров во время совместного брифинга Меркель и Байден сделали ряд заявлений.

В частности, стороны заявили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также высказались о строительстве газопровода Северный поток – 2 и о транзите газа через Украину.

Позже СМИ сообщили, что США и Германия в ближайшие дни объявят о соглашении, которое решит спор вокруг российского газопровода Северный поток-2.