Байден и Меркель провели встречу в Белом доме: о чем договорились стороны относительно Украины

Лидеры сделали ряд заявлений - о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также о строительстве СП–2 и транзите газа через Украину.
15 июля в Белом доме состоялась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена. По результатам переговоров во время совместного брифинга Меркель и Байден сделали ряд заявлений. В частности, стороны заявили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также высказались о строительстве газопровода Северный поток – 2 и о транзите газа через Украину.
Меркель заявила, что США и Германия по-разному оценивают последствия достройки российского газопровода Северный поток-2, однако сходятся на том, что Украина должна остаться транзитным путем для природного газа, сообщается на сайте Белого дома.
"Мы пришли к различным оценкам того, что влечет за собой этот проект. Но позвольте мне сказать очень четко: наша идея заключается и остается в том, чтобы Украина оставалась транзитной страной для природного газа", — заявила канцлер Германии.
По ее словам, Северный поток-2 является дополнительным проектом, который не призван заменить транзит через Украину.
При этом она подчеркнула, что у Германии и Евросоюза есть "ряд инструментов" против РФ на тот случай, если Россия прервет транзит газа через Украину.
"Мы будем активно действовать, если Россия не будет уважать право Украины как транзитной страны", — пообещала Меркель.
Меркель добавила, что ранее введенные против РФ санкции из-за аннексии Крыма и нарушения Минских договоренностей показали, что "эти инструменты есть в нашем распоряжении".
"У нас есть возможности реагировать. Мы поддерживаем контакт с нашими европейскими друзьями по этому поводу. Но если это произойдет — я надеюсь, нам никогда не придется принимать этих решений — вы тогда увидите, что мы сделаем", — добавила канцлер ФРГ.
В свою очередь, Джо Байден заявил, что когда он вступил в должность президента США, Северный поток-2 уже был завершен на 90%.
"Вводить санкции, похоже, не имело никакого смысла. Было умнее работать с канцлером, чтобы выяснить, как она будет действовать в зависимости от того, пыталась ли Россия как-то шантажировать Украину", — пояснил американский лидер.
Глав Белого дома отметил, что и американская, и немецкая сторона изучат практические меры, которые они могли бы ввести вместе, а также выяснят, как энергетическая безопасность Европы или Украины укрепляется или ослабевает за счет действий России.
Лидеры двух государств также подтвердили "неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины" и подчеркнули важность реформ для поддержки евроатлантических стремлений Киева.
Встреча Зеленского и Меркель - о чем ранее писал Главред:
- Президент Владимир Зеленский вечером 11 июля прибыл с двухдневным рабочим визитом в Германию.
- В рамках визита главы Украинского государства в Германию в Берлине состоялась встреча президента Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Она продолжалась более четырех часов.
- 12 июля Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа, ибо Северный поток-2 не может быть заменой транзиту газа через нашу страну. Она добавила, что будет обсуждать эту тему с президентом США Джо Байденом.
- 15 июля президент Украины Владимир Зеленский в преддверии встречи хозяина Белого дома Джо Байдена с канцлером ФРГ Ангелой Меркель предупредил стороны переговорного процесса о том, что Киев не приемлет каких-либо договоренностей без участия украинских властей. Он считает, что американо-немецкие переговоры могут повлиять на будущее Европы.