Байден и Меркель провели встречу в Белом доме: о чем договорились стороны относительно Украины

Ангела Меркель и Джо Байден встретились 15 июля в Белом доме / Фото Reuters

15 июля в Белом доме состоялась встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена. По результатам переговоров во время совместного брифинга Меркель и Байден сделали ряд заявлений. В частности, стороны заявили о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также высказались о строительстве газопровода Северный поток – 2 и о транзите газа через Украину.

Меркель заявила, что США и Германия по-разному оценивают последствия достройки российского газопровода Северный поток-2, однако сходятся на том, что Украина должна остаться транзитным путем для природного газа, сообщается на сайте Белого дома.

"Мы пришли к различным оценкам того, что влечет за собой этот проект. Но позвольте мне сказать очень четко: наша идея заключается и остается в том, чтобы Украина оставалась транзитной страной для природного газа", — заявила канцлер Германии.

По ее словам, Северный поток-2 является дополнительным проектом, который не призван заменить транзит через Украину.

При этом она подчеркнула, что у Германии и Евросоюза есть "ряд инструментов" против РФ на тот случай, если Россия прервет транзит газа через Украину.

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"Мы будем активно действовать, если Россия не будет уважать право Украины как транзитной страны", — пообещала Меркель.

Меркель добавила, что ранее введенные против РФ санкции из-за аннексии Крыма и нарушения Минских договоренностей показали, что "эти инструменты есть в нашем распоряжении".

"У нас есть возможности реагировать. Мы поддерживаем контакт с нашими европейскими друзьями по этому поводу. Но если это произойдет — я надеюсь, нам никогда не придется принимать этих решений — вы тогда увидите, что мы сделаем", — добавила канцлер ФРГ.

В свою очередь, Джо Байден заявил, что когда он вступил в должность президента США, Северный поток-2 уже был завершен на 90%.

"Вводить санкции, похоже, не имело никакого смысла. Было умнее работать с канцлером, чтобы выяснить, как она будет действовать в зависимости от того, пыталась ли Россия как-то шантажировать Украину", — пояснил американский лидер.

Глав Белого дома отметил, что и американская, и немецкая сторона изучат практические меры, которые они могли бы ввести вместе, а также выяснят, как энергетическая безопасность Европы или Украины укрепляется или ослабевает за счет действий России.

Лидеры двух государств также подтвердили "неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины" и подчеркнули важность реформ для поддержки евроатлантических стремлений Киева.

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