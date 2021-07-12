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"Замены быть не может": Меркель сделала громкое заявление касательно Северного потока-2

12 июля 2021, 21:43
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Северный поток-2 никогда не станет полноценной заменой.

Меркель
Меркель считает, что газ должен "идти" через Украину / Reuters

Украина должна остаться транзитером газа, ибо Северный поток-2 не может быть заменой транзиту газа через Украину. Такой позиции придерживается канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 12 июля, заявила, что будет обсуждать эту тему с президентом США Джо Байденом.

"Берлин серьезно относится к тревоге Киева по вопросу будущего транзита природного газа после запуска российского газопровода Северный поток-2", - заявила Ангела Меркель.

"С украинской стороны есть обеспокоенность, и мы серьезно к ней относимся. Эта тема будет играть роль и в ходе моей поездки в Америку", - добавила она.

Канцлер Германии считает, что транзит газа в любом случае должен проходить через территорию Украины.

"Мы хотим добиться того, чтобы остался транзит газа через Украину и в будущем. Мы хотим, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа, даже после завершения строительства Северного потока-2", – подытожила Меркель.

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Напомним, что во время визита в Вильнюс Владимир Зеленский говорил, что на встрече с канцлеркой одним из главных вопросов будет энергетическая безопасность Украины и Европы на фоне строительства "Северного потока-2".

Украинский лидер назвал проект "лакмусовой бумажкой, которая показывает, что приоритетнее для тех или иных стран", отметив, что для Украины вопрос безопасности важнее экономики.

Зеленский во время визита в Германию не планировал обсуждать компенсации за запуск российского газопровода Северный поток-2.

"Северный поток-2 - это уже давно не экономический вопрос, это вопрос безопасности. Именно поэтому, я думаю, о каких-то экономических компенсациях речь не пойдет", - сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Он отметил, что украинская сторона может согласиться на гарантии безопасности, в частности, в отношении оккупированных Россией территорий Украины.

Позже на этот месяц также запланирована встреча Зеленского с лидером США Джо Байденом. Президент Украины рассчитывает на помощь США в завершении войны на востоке страны, присоединившись к переговорам в Нормандском формате или участвуя в любом другом параллельном формате.

газ Меркель Владимир Зеленский Северный поток-2 новости Украины
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