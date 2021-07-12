Меркель разозлилась из-за медленного выполнения Минских соглашений

Ангела Меркель / Reuters

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что Минские договоренности по войне на Донбассе выполняются крайне медленно. Об этом она заявила в рамках совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Меркель настаивает на дальнейшей реализации "формулы Штайнмайера".

"Нам не хватает прогресса в минских соглашениях. Украина на линии разграничения открыла много КПВВ. К сожалению, так не поступили сепаратисты в Луганской и Донецкой областях. С другой стороны, нам нужна имплементация так называемой формулы Штайнмайера", − сказала канцлер ФРГ.

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Напомним, что во время визита в Вильнюс Владимир Зеленский говорил, что на встрече с канцлеркой одним из главных вопросов будет энергетическая безопасность Украины и Европы на фоне строительства "Северного потока-2".

Украинский лидер назвал проект "лакмусовой бумажкой, которая показывает, что приоритетнее для тех или иных стран", отметив, что для Украины вопрос безопасности важнее экономики. "Для кого тогда строить, если у нас война и гибнут люди", – сообщил он.

Позже на этот месяц также запланирована встреча Зеленского с лидером США Джо Байденом. Президент Украины рассчитывает на помощь США в завершении войны на востоке страны, присоединившись к переговорам в Нормандском формате или участвуя в любом другом параллельном формате.