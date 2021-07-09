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Донбасс, реформы и отношения с РФ: у Меркель назвали темы предстоящего разговора с Зеленским

9 июля 2021, 18:02
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Переговоры, напомним, назначены на 12 июля, они будут проходить в Федеральной канцелярии Германии.

Меркель
Встреча Меркель и Зеленского / Униан

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудит ряд вопросов, в том числе урегулирование конфликта на востоке страны и реформы, сообщается на сайте немецкого правительства.

По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, 12 июля Меркель примет Зеленского в Федеральной канцелярии, где у них на 19:00 (20:00 по киевскому времени) запланирован совместный ужин.

О чем будут говорить политики

  • двусторонние отношения,
  • выполнение минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины,
  • процесс украинских реформ,
  • отношения с Россией и ситуация вокруг "Северного потока-2.

После встречи ожидаются заявления обоих лидеров для прессы. Утром, 12 июня, до встречи с Меркель, Зеленский может встретиться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Напомним, что во время визита в Вильнюс Владимир Зеленский говорил, что на встрече с канцлеркой одним из главных вопросов будет энергетическая безопасность Украины и Европы на фоне строительства "Северного потока-2".

Украинский лидер назвал проект "лакмусовой бумажкой, которая показывает, что приоритетнее для тех или иных стран", отметив, что для Украины вопрос безопасности важнее экономики. "Для кого тогда строить, если у нас война и гибнут люди", – сообщил он.

Позже на этот месяц также запланирована встреча Зеленского с лидером США Джо Байденом. Президент Украины рассчитывает на помощь США в завершении войны на востоке страны, присоединившись к переговорам в Нормандском формате или участвуя в любом другом параллельном формате.

Меркель Владимир Зеленский Северный поток-2 новости Украины
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