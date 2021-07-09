Донбасс, реформы и отношения с РФ: у Меркель назвали темы предстоящего разговора с Зеленским

Переговоры, напомним, назначены на 12 июля, они будут проходить в Федеральной канцелярии Германии.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудит ряд вопросов, в том числе урегулирование конфликта на востоке страны и реформы, сообщается на сайте немецкого правительства.
По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, 12 июля Меркель примет Зеленского в Федеральной канцелярии, где у них на 19:00 (20:00 по киевскому времени) запланирован совместный ужин.
О чем будут говорить политики
- двусторонние отношения,
- выполнение минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины,
- процесс украинских реформ,
- отношения с Россией и ситуация вокруг "Северного потока-2.
После встречи ожидаются заявления обоих лидеров для прессы. Утром, 12 июня, до встречи с Меркель, Зеленский может встретиться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
Напомним, что во время визита в Вильнюс Владимир Зеленский говорил, что на встрече с канцлеркой одним из главных вопросов будет энергетическая безопасность Украины и Европы на фоне строительства "Северного потока-2".
Украинский лидер назвал проект "лакмусовой бумажкой, которая показывает, что приоритетнее для тех или иных стран", отметив, что для Украины вопрос безопасности важнее экономики. "Для кого тогда строить, если у нас война и гибнут люди", – сообщил он.
Позже на этот месяц также запланирована встреча Зеленского с лидером США Джо Байденом. Президент Украины рассчитывает на помощь США в завершении войны на востоке страны, присоединившись к переговорам в Нормандском формате или участвуя в любом другом параллельном формате.