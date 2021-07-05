Оружие от Германии и крушение стены: в МИД сделали заявление о переговорах Зеленского и Меркель

Зеленский и Меркель обсудят вопросы войны на Донбассе и газопровода Северный поток-2, - МИД Украины / Reuters

Президент Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе переговоров в Берлине обсудят вопросы нормандского формата, газопровода Северный поток-2, а также экономические отношения двух государств и проблемы, связанные с инвестициями. В Киеве не знают, какой будет политика ФРГ после ухода Меркель, однако работают над тем, чтобы изменить точку зрения немецкого государства по вопросу предоставления оружия Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Это будет доверительный разговор между президентом и канцлером. Они будут говорить о ключевых вещах: о безопасности, о Нормандском формате, о Северном потоке-2, о торговле между странами и немецких инвестициях в Украину", - рассказал дипломат на форуме Украина 30. Международная политика.

По его словам, сейчас в Киеве не знают, какую политику будет проводить новое правительство Германии в отношении Украины. Однако украинские дипломаты работают над тем, чтобы в Берлине изменили отношение к ряду вопросов. В частности, речь идет о предоставлении оружия.

"Это и вопрос продажи вооружения Украине... Мы должны эту стену сломать, потому что она является сугубо политической и, по нашему мнению, безосновательной", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.Читайте также"Никогда не будет": в ФРГ объяснили, почему Берлин не предоставит Украине оружие

Напомним, 26 июня немецкий посол Анка Фельдгузен заявила, что на встрече канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского, которая состоится 12 июля в Берлине, стороны обсудят вопросы Донбасса и Северного потока-2. Она уточнила, что для Меркель важны пожелания Киева перед ее визитом в Вашингтон на переговоры с Джо Байденом.

Ситуация с поставками оружия из Германии в Украину