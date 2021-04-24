Системы ПРО и корветы: в ФРГ решают, как вооружить Украину

В Бундестаге не исключили поставки Украине оборонительных боевых систем.
Украина обратилась за помощью к Германии с просьбой предоставить ей вооружение "для защиты черноморского побережья".
Киев просит предоставить ему подержанные корветы, системы ПРО, средства по разминированию, пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что пока все попытки Киева тщетны: против предоставления вооружений Украине выступает глава МИД ФРГ Хайко Маас. В то же время министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что занимает открытую позицию в вопросе поставок оружия бывшей советской республике.
В свою очередь глава внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Рёттген заявил газете, что "было бы неправильно исключать поставки оборонительных боевых систем".
Вместе с тем его коллега Родерих Кизеветтер отметил, что скептично относится к подобной идее. Он призвал ввести санкции против "окружения [президента РФ Владимира] Путина" и российских бизнесменов в случае эскалации кризиса.
Поставки в регион конфликта оружия "всегда нужно оценивать критически", подчеркнул со своей стороны член комитета по обороне, депутат от фракции "зеленых" Тобиас Линднер.
Читайте такжеВ Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил о стремлении России уничтожить Украину и вероятности возвращения Украине ядерного статуса.
Обострение на границе Украины и РФ:
- Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- Издание The New York Times сообщило, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
- Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.