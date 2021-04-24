Системы ПРО и корветы: в ФРГ решают, как вооружить Украину

В Германии не исключили поставку вооружения Украине / pixabay

Украина обратилась за помощью к Германии с просьбой предоставить ей вооружение "для защиты черноморского побережья".

Киев просит предоставить ему подержанные корветы, системы ПРО, средства по разминированию, пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что пока все попытки Киева тщетны: против предоставления вооружений Украине выступает глава МИД ФРГ Хайко Маас. В то же время министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что занимает открытую позицию в вопросе поставок оружия бывшей советской республике.

В свою очередь глава внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Рёттген заявил газете, что "было бы неправильно исключать поставки оборонительных боевых систем".

Вместе с тем его коллега Родерих Кизеветтер отметил, что скептично относится к подобной идее. Он призвал ввести санкции против "окружения [президента РФ Владимира] Путина" и российских бизнесменов в случае эскалации кризиса.

Поставки в регион конфликта оружия "всегда нужно оценивать критически", подчеркнул со своей стороны член комитета по обороне, депутат от фракции "зеленых" Тобиас Линднер.

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Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил о стремлении России уничтожить Украину и вероятности возвращения Украине ядерного статуса.

Обострение на границе Украины и РФ: