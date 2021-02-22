В ВСУ рассказали о коварных планах боевиков на Донбассе

Хомчак сообщил неутешительную новость о ситуации на Донбассе / Минобороны

Начальник Генштаба Вооруженных сил Руслан Хомчак заявил, что на сегодня нет признаков того, что боевики на Донбассе готовятся к наступлению.

По словам Хомчака, ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил находится под контролем.

"Что касается наступательных действий, то в прошлом году мы начали подготовку всех наших боевых воинских частей к действиям в наступлении в урбанизированной местности, так как к этому мы тоже должны быть готовы. Готовим войска ко всем возможным вариантам развития ситуации. Признаков создания наступательных группировок противника не выявлено", - отметил Хомчак.

Однако 22 февраля на Донбассе погиб украинский военный. Кроме того, еще один воин получил ранение.

Хомчак рассказал, что воины вели наблюдение, когда российские боевики начали обстреливать позиции ВСУ.

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"По наблюдательному посту украинских военных враги били из танкового и противотанкового гранатометов. Медики пытались спасти раненого героя, однако от полученных травм он скончался. За жизнь еще одного воина борются медики", - сказал Хомчак.

При этом он отметил, что боевики устраивает провокационные обстрелы на отдельных участках. Под такие обстрелы попадают украинские позиции и населенные пункты на подконтрольной и оккупированной территории.

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