У Кравчука нашли грубую ошибку в Минских соглашениях по Донбассу / УНИАН

В ходе очередного заседания политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которое состоялось во вторник, 16 февраля, украинская делегация пыталась выяснить, какую территорию Россия понимает под понятием "ОРДЛО", рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

"Сегодня на заседании рабочей группы по политическим вопросам Минской ТКГ, как никогда часто поднимался вопрос о сторонах военного конфликта на Донбассе. Да, да, на 7 году войны…Представители России утверждали, что это Украина и "Донбасс" (что они понимают под этим понятием – неясно. Наверное, часть Донецкого угольного бассейна в Ростовской области РФ)", - поведал Гармаш на своей странице в Facebook.

Гармаш уточнил, что зафиксированная в минских договоренностях территория отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на 1400 квадратных километров меньше, чем на самом деле находится под российской оккупацией.

"Мы по-прежнему пытаемся выяснить у представителей России, какую же территорию они понимают под понятием "ОРДЛО". Потому что та, которая, по факту, была захвачена российскими НВФ, на 1400 км больше, чем зафиксированная в Минских соглашениях, и на какую, тогда, территорию распространяются Минские договоренности – остается не ясным", - сказал он.

По словам представителя украинской делегации в ТКГ, Москва имеет впечатляющую способность становиться глухой и слепой, когда не хочет чего-то видеть и слышать.

"Особенно если речь о подписанных ею же договоренностях. А потом, кто-то удивляется, почему переговоры не дают результата", - резюмировал он.

Отметим, Минские соглашения подписали 12 февраля 2015-го. Они подразумевают вывод всех вооруженных формирований с территории Донбасса, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса в составе Украины.

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