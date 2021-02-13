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Ермак объяснил, почему Минские договоренности выполнить невозможно

13 февраля 2021, 07:38
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Глава Офиса президента заявил, что спустя шесть лет после подписания Минских соглашений фактически ощутимых результатов нет.

Ермак
Ермак объяснил, почему Минские договороенности выполнить невозможно / УНИАН

Минские договоренности по Донбассу практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Но власти Украины сделают всё для их реализации, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны наших европейских партнёров, Германии и Франции", - рассказал Ермак в интервью на телеканале Украина.

Глава Офиса президента отметил, что в настоящее время режим прекращения огня продолжается.

"Несмотря на провокации, которые есть сейчас, они несравнимы с теми временами, когда режима не было. Но нельзя скрывать, что есть погибшие и раненые. Если мы сравним цифры потерь, которые наша армия несла в аналогичном периоде, например, год назад, то, безусловно, это в разы меньше", - подчеркнул Ермак.

При этом он обратил внимание на то, что "в процессе согласования новой дорожной карты, нового плана ("План совместных шагов", представленный Леонидом Кравчуком - ред.), который должен базироваться на принципах Минских соглашений, безусловно нужно вносить корректировки для импульса переговорам, чтобы спасти их".

Также глава Офиса президента заявил, что спустя шесть лет после подписания Минских соглашений фактически ощутимых результатов нет.

"Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно, но Украина, и президент много раз об этом говорил, сделает всё для того, чтобы принципы, заложенные в Минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны", - особо отметил Ермак.

Кроме того, он выразил мнение, что Соединенные Штаты Америки, как стратегический партнёр Украины, должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта на Донбассе и в урегулировании вопроса о возвращении всех украинских территорий.

Минские соглашения – о чем сообщалось ранее:

Минские договоренности война на Донбассе новости Украины Андрей Ермак
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