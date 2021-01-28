Ермак ответил на вопрос о тупике в переговорах по Донбассу из-за РФ

Андрей Ермак / УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг переговоров по урегулированию на Донбассе.

В интервью изданию НВ он подчеркнул, что категорический противник утверждений о том, что переговоры зашли в тупик из-за действий России.

"Сам факт того, что эти переговоры происходят и все съезжаются в Берлин, говорит о том, что они продолжаются. Сейчас обсуждались так называемые кластеры, предложенные французской и немецкой сторонами, на базе которых в будущем может появиться дорожная карта", - говорит глава ОП.

По его словам, видение украинской стороны поддерживают наши международные партнеры.

"Естественно, это вызывает многочисленные споры и дискуссии со стороны представителей Российской Федерации. Один из вопросов: кто является представителем территорий, как это записано в Минских соглашениях? Мы считаем, что люди, которые были вынуждены вы­ехать после оккупации отдельных районов, имеют полное право быть такими же полномочными представителями", - считает собеседник.

По его словам, говорить о тупике в переговорах невозможно по той причине, что пошел уже почти седьмой месяц перемирия.

"Я много раз говорил, что для нас важна жизнь каждого гражданина Украины. И даже ради спасения одной жизни важно вести переговоры", - добавил Ермак.

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