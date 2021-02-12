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Лавров оценил отношения с Украиной и заговорил о разрыве Минских соглашений

12 февраля 2021, 13:42
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Киев должен сам объявить о желании выйти из Минских договоренностей, считает глава МИД РФ.

Сергей Лавров
Сергей Лавров / Reuters

Минские соглашение по Донбассу остаются "совершенно неубиваемыми", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву он подчеркнул, что РФ заинтересована в том, чтобы Минские договоренности "оставались на столе".

"Они утверждены Советом Безопасности ООН и содержат договоренности, от которых очень трудно уходить... Если есть документ, совершенно "неубиваемый", если люди пытаются оправдать свои действия по его невыполнению смешными заверениями, в дипломатическом плане нам это выгодно", - сказал он.

Лавров говорит, что в отношении выполнения минских соглашений неоднократно принимались компромиссы, включая так называемую формулу Штайнмайера.

"[В Киеве их] не выполняют. Значит, пока Донбасс живет так, как живет. Напомню, что в отношении Минских договоренностей и механизма их выполнения в Контактной группе и в "нормандском формате" мы неоднократно шли на компромисс. Например, "формула Штайнмайера". Изначально Минские договоренности требуют дать специальный статус Донбассу, а потом провести выборы. "Формула Штайнмайера" предусматривает постепенное предоставление", - сказал он.

Также глава МИД РФ заявил, что Киев должен самостоятельно объявить о желании прекратить существование минских договоренностей.

"Украина хочет, чтобы Минские договоренности перестали существовать. Пусть скажут это сами. Президент Зеленский говорит, что Минские договоренности плохие, но позволяют сохранять санкции против России. Тут же мы говорим немцам и французам: вы же записали, что будете нормально общаться с Россией, когда она выполнит Минские договоренности, хотя нас там ни разу никто не упомянул. Там только Киев, Донецк и Луганск. Поэтому, если они свои пять принципов с требованием к Москве выполнить Минские соглашения сохраняют, Зеленский будет так реагировать. Он ничего не делает. Говорят, Россия должна выполнять, а санкции сохраняются. Он этому радуется", - сказал Лавров.

На вопрос, зачем вообще вести диалог с Украиной, Лавров ответил, что диалога никакого и нет: "Мы не играем с ними ни в какие шахматы и вообще с ними не разговариваем".

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Выполнение Минских соглашений:

  • Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Минские договоренности должны быть "более гибкими".
  • По словам президента, передача неконтролируемого участка российско-украинской границы украинской власти после выборов в ОРДЛО - это "неправильно".
  • 22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, ОБСЕ, Россия) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

Минские соглашения

Минскими соглашениями называют три документа для урегулирования ситуации на Донбассе, их подписали стороны-участники Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ). Под одним документом также стоит подпись стран-членов нормандского формата (Украина, РФ, Германия, Франция), пишет Википедия.

В Минске 5 сентября 2014 года представители Украины, России, ОБСЕ и главари самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" подписали Минский протокол (первые Минские соглашения), который предполагал введение перемирия на Донбассе.


Позже после консультации ТКГ был подписан меморандум о выполнении положений протокола. Также в документе были прописаны договоренности о прекращении огня, отводе тяжелого вооружения, остановке войск на текущей линии соприкосновения и установлении 30-километровой зоны безопасности.

В 2015 году лидеры стран-членов нормандского формата во время саммита 11-12 февраля согласовали комплекс мер по выполнению Минского протокола, документ также подписали члены ТКГ и лидеры боевиков, его назвали вторыми Минскими соглашениями.
Россия утверждает, что не является стороной конфликта на Донбассе. Украина и ряд западных стран утверждают, что на Донбассе есть российские войска, и РФ контролирует боевиков.

РФ настаивала на прямых переговорах Киева с боевиками и на проведении выборов на Донбассе. Киев не хочет вести прямые переговоры с боевиками и утверждает, что выборы на Донбассе могут быть проведены только после того, как территорию покинут войска России.

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