Лавров оценил отношения с Украиной и заговорил о разрыве Минских соглашений

Сергей Лавров / Reuters

Минские соглашение по Донбассу остаются "совершенно неубиваемыми", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву он подчеркнул, что РФ заинтересована в том, чтобы Минские договоренности "оставались на столе".

"Они утверждены Советом Безопасности ООН и содержат договоренности, от которых очень трудно уходить... Если есть документ, совершенно "неубиваемый", если люди пытаются оправдать свои действия по его невыполнению смешными заверениями, в дипломатическом плане нам это выгодно", - сказал он.

Лавров говорит, что в отношении выполнения минских соглашений неоднократно принимались компромиссы, включая так называемую формулу Штайнмайера.

"[В Киеве их] не выполняют. Значит, пока Донбасс живет так, как живет. Напомню, что в отношении Минских договоренностей и механизма их выполнения в Контактной группе и в "нормандском формате" мы неоднократно шли на компромисс. Например, "формула Штайнмайера". Изначально Минские договоренности требуют дать специальный статус Донбассу, а потом провести выборы. "Формула Штайнмайера" предусматривает постепенное предоставление", - сказал он.

Также глава МИД РФ заявил, что Киев должен самостоятельно объявить о желании прекратить существование минских договоренностей.

"Украина хочет, чтобы Минские договоренности перестали существовать. Пусть скажут это сами. Президент Зеленский говорит, что Минские договоренности плохие, но позволяют сохранять санкции против России. Тут же мы говорим немцам и французам: вы же записали, что будете нормально общаться с Россией, когда она выполнит Минские договоренности, хотя нас там ни разу никто не упомянул. Там только Киев, Донецк и Луганск. Поэтому, если они свои пять принципов с требованием к Москве выполнить Минские соглашения сохраняют, Зеленский будет так реагировать. Он ничего не делает. Говорят, Россия должна выполнять, а санкции сохраняются. Он этому радуется", - сказал Лавров.

На вопрос, зачем вообще вести диалог с Украиной, Лавров ответил, что диалога никакого и нет: "Мы не играем с ними ни в какие шахматы и вообще с ними не разговариваем".

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Выполнение Минских соглашений:

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Минские договоренности должны быть "более гибкими".

По словам президента, передача неконтролируемого участка российско-украинской границы украинской власти после выборов в ОРДЛО - это "неправильно".

22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, ОБСЕ, Россия) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к согласию относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.