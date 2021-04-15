Посол в ФРГ заговорил о возвращении Украине ядерного статуса

Андрей Мельник / germany.mfa.gov.ua

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил о стремлении России уничтожить Украину и вероятности возвращения Украине ядерного статуса.

В эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk он призвал западные страны помочь Украине в борьбе с военной эскалацией, которую провоцирует Москва на украинско-российской границе.

"Ситуация катастрофическая… Россия хочет стереть Украину с лица земли как государство", - уверен украинский дипломат.

Он подчеркнул, что Украине от Запада нужны не только выражения солидарности, но и современные системы вооружений, чтобы иметь возможность защитить себя.

"Возможно, стоит подумать и о ядерном статусе", - подчеркнул Мельник.

Отметим, что в своем Twitter украинский посол подчеркнул необходимость сильной военной поддержки Украины от Германии и скорейшего членства в НАТО.

Обострение на границе Украины и РФ: