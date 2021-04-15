Посол в ФРГ заговорил о возвращении Украине ядерного статуса

Россия хочет стереть Украину с лица земли, заявил Андрей Мельник.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил о стремлении России уничтожить Украину и вероятности возвращения Украине ядерного статуса.
В эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk он призвал западные страны помочь Украине в борьбе с военной эскалацией, которую провоцирует Москва на украинско-российской границе.
"Ситуация катастрофическая… Россия хочет стереть Украину с лица земли как государство", - уверен украинский дипломат.
Он подчеркнул, что Украине от Запада нужны не только выражения солидарности, но и современные системы вооружений, чтобы иметь возможность защитить себя.
"Возможно, стоит подумать и о ядерном статусе", - подчеркнул Мельник.
Отметим, что в своем Twitter украинский посол подчеркнул необходимость сильной военной поддержки Украины от Германии и скорейшего членства в НАТО.
Обострение на границе Украины и РФ:
- Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- Издание The New York Times сообщило, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
- Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
- В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.