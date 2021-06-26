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Судьба Донбасса и Северного потока-2: в ФРГ сделали заявление о деталях встречи Зеленского и Меркель

26 июня 2021, 12:41
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Меркель услышит просьбы Зеленского по Нормандскому формату и газопроводу СП-2, сказала Анка Фельдгузен.

Ангела Меркель
Меркель намерена обсудить с Зеленским вопросы Донбасса и СП-2 перед поездкой в США на встречу с Байденом - посол / GettyImages

Президент Украины Владимир Зеленский 12 июля отправится в Германию на переговоры с Федеральным канцлером Ангелой Меркель. В ходе встречи стороны обсудят вопросы Донбасса и Северного потока-2. Меркель важно услышать пожелания Зеленского перед ее встречей с хозяином Белого дома Джо Байденом. Об этом заявила немецкий посол Анка Фельдгузен.

В интервью изданию Зеркало недели она рассказала о том, что вопрос Донбасса является чрезвычайно важным для Меркель, которая ежедневно читает новости о ситуации в Украине.

"Донбасс, конечно, — одна из самых сложных проблем, безусловно, они о ней будут говорить. Канцлер с первых дней была приобщена к этой проблеме, и, как мне говорили, она каждый день читает новости об Украине. Для нее это личный вопрос", - рассказала посол.

По ее словам, Меркель пригласила Зеленского в Берлин, так как для нее важны пожелания официального Киева по ряду ключевых вопросов перед ее поездкой на встречу с Байденом. При этом она намерена обсудить с президентом Украины множество вопросов, включая и Донбасс, и Северный поток-2.Читайте такжеПрощальная встреча с Меркель: почему Украину вряд ли порадует визит Зеленского в Германию

"Я думаю, это хороший знак, что канцлер хочет обсудить с президентом Зеленским целый ряд вопросов — не только "Северный поток-2 ", но и "Нормандский формат", потому что таким образом она сможет непосредственно от него услышать украинские пожелания для ее переговоров с американской администрацией", - подчеркнула Анка Фельдгузен.

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На Банковой 22 июня заявили, что президент Украины Владимир Зеленский 12 июля отправится в Берлин на переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Стороны должны обсудить украинско-германские отношения и перспективы урегулирования военного конфликта на Донбассе.

Переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский 25 июня в ходе своего интервью заявил, что если Киеву не удастся договориться с Россией, США и в нормандском формате о разрешении конфликта на Донбассе, государство будет возводить стену с ОРДЛО. Вопрос вынесут на всеукраинский референдум.

По словам Зеленского, Минский формат неэффективен. В ходе встреч с президентом США Джо Байденом и главой РФ Владимиром Путиным он намерен найти новые пути урегулирования вооруженной конфронтации на Донбассе.

США уже рассматривают возможность подключения к переговорам по Донбассу. Как заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, в Вашингтоне определяются с форматом участия в переговорном процессе. Детали станут известны после визита Зеленского в Вашингтон.

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