Финиш Минского формата: Зеленский сделал заявление о новом формате по Донбассу с Путиным и Байденом

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Минские соглашения изначально были непродуктивным документом, однако сегодня это единственная программа урегулирования военного конфликта на Донбассе. Украина стремится не отказаться от Минского формата, а открыть другую переговорную повестку. Новый формат дискуссии будет обсуждаться с президентом США Джо Байденом и хозяином Кремля Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью для программы VIP с Натальей Мосейчук на канале 1+1 он рассказал о том, что Минские соглашения, по сути, являются "еле живым" документом. К примеру, там не сказано, что Россия имеет право раздавать свои паспорта украинским гражданам на оккупированном Донбассе. Однако на данный момент это единственная программная повестка, которая продолжает действовать по конфликту.

"Паспортизация является одним из доказательств того, что по "Минску" никто не идет. "Минск" родился еле живым. То, что было подписано в 2015 году, оно еле живое. Вопрос в том, что сегодня Нормандия, опираясь на "Минск", или "Минск", опираясь на встречи в Нормандии, - это единственный документ или единственная адженда", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что от "Минска" отказываться не нужно, однако на переговорах с Байденом и Путином следует найти новый формат по Донбассу.

"Я считаю, встреча с президентом России и встреча моя с президентом США может предоставить другую адженду решения этих вопросов", - подчеркнул Владимир Зеленский.