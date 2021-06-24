УкрРус
  1. Главная
  3. Политика

Финиш Минского формата: Зеленский сделал заявление о новом формате по Донбассу с Путиным и Байденом

24 июня 2021, 23:10

Встречи с президентом США Байденом и главой РФ Путиным должны изменить ситуацию по Донбассу, сказал Владимир Зеленский.

зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Минские соглашения изначально были непродуктивным документом, однако сегодня это единственная программа урегулирования военного конфликта на Донбассе. Украина стремится не отказаться от Минского формата, а открыть другую переговорную повестку. Новый формат дискуссии будет обсуждаться с президентом США Джо Байденом и хозяином Кремля Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью для программы VIP с Натальей Мосейчук на канале 1+1 он рассказал о том, что Минские соглашения, по сути, являются "еле живым" документом. К примеру, там не сказано, что Россия имеет право раздавать свои паспорта украинским гражданам на оккупированном Донбассе. Однако на данный момент это единственная программная повестка, которая продолжает действовать по конфликту.

"Паспортизация является одним из доказательств того, что по "Минску" никто не идет. "Минск" родился еле живым. То, что было подписано в 2015 году, оно еле живое. Вопрос в том, что сегодня Нормандия, опираясь на "Минск", или "Минск", опираясь на встречи в Нормандии, - это единственный документ или единственная адженда", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что от "Минска" отказываться не нужно, однако на переговорах с Байденом и Путином следует найти новый формат по Донбассу.

"Я считаю, встреча с президентом России и встреча моя с президентом США может предоставить другую адженду решения этих вопросов", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский Владимир Путин Джо Байден Минские соглашения новости Украины новости Донбасса
Сейчас вы просматриваете новость «Финиш Минского формата: Зеленский сделал заявление о новом формате по Донбассу с Путиным и Байденом». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Жуткая жара и много бурь: синоптики сделали прогноз погоды в Украине на июль и августЖуткая жара и много бурь: синоптики сделали прогноз погоды в Украине на июль и август "Не люблю болтунов": Потап разразился угрозами"Не люблю болтунов": Потап разразился угрозами Актриса Ирина Поплавская сыграет украинскую Катю Пушкареву в сериале Моя улюблена СтрашкоАктриса Ирина Поплавская сыграет украинскую Катю Пушкареву в сериале Моя улюблена Страшко Врач рассказала о коварной опасности абрикосВрач рассказала о коварной опасности абрикос Аномальная жара отступит: в Украину идет холодный фронтАномальная жара отступит: в Украину идет холодный фронт

Последние новости

23:17

Быстрый летний обед за 20 минут: рецепты идеального блюда

23:10

Финиш Минского формата: Зеленский сделал заявление о новом формате по Донбассу с Путиным и Байденом

23:00

Диетолог назвала самую полезную соль для организма Видео

22:41

Референдум и отказ от ОРДЛО: Зеленский объявил о сценарии Украины по Донбассу

22:24

Сделка Байдена и Путина по Украине: Зеленский раскрыл детали саммита в Женеве

Реклама
22:03

Срыв переговоров по Донбассу: Украина объявила об опасности саммита ЕС с участием Путина Видео

21:38

Пицца с сюрпризом: в киевском супермаркете мышь на прилавке напугала покупателей Видео

21:11

"Возили как г*вно по полю": сын Жириновского из Госдумы разразился оскорблением в адрес Украины

20:58

Атакует палящее солнце и будет трудно дышать: погода в Украине станет очень опасной Видео

20:57

Microsoft официально представила свою новую операционную систему – Windows 11 Видео

20:25

Названы различия и польза красных, зеленых и желтых яблок Видео

20:24

Опасное увлечение Сталиным: почему Россия катится в Тартарары под громкие фанфары мнение

20:15

Магазин Epic Games Store обновил еженедельную подборку бесплатных игр Видео

20:09

Инсайдеры слили причину отказа Меган Маркл и принца Гарри от титулов для детей

20:03

Как правильно дарить деньги: удивительные приметы для благополучия Видео

19:50

Украина указом Зеленского ударила санкциями по окружению Путина Видео

19:42

Киве Генпрокуратура вручила подозрение за ушанку с серпом и молотом Видео

18:53

Крах Северного потока-2: в Нафтогазе объяснили, как США могут остановить газопровод Видео

18:49

Бывшая партнерша Винника получила ключевую роль на шоу Танці з зірками 2021 Видео

18:47

В Кривом Роге полицейский избил задержанного до смерти: ему грозит жестокое наказание Видео

Реклама
18:22

Врач объяснил, как лучше всего хранить хлеб дома: идеальный способ Видео

18:17

Полсотни банков и финкомпаний: Зеленский продлил санкции против России Видео

17:58

Один из главных эксклюзивов PS4 скоро доберётся до ПК – слухи

17:56

Дженнифер Энистон официально прокомментировала воссоединение с Брэдом Питтом

17:55

Удар по Фирташу и Фуксу: Зеленский запустил решение СНБО о санкциях

17:43

"Это была жесть!": появилось видео из салона самолета с украинцами во время срочной посадки Видео

17:37

"Некоторые могут сорваться". Чего опасаться в полнолуние в июне 2021 года – прогноз астрологов Видео

17:30

Календарь магнитных бурь на июль 2021: когда ударит по голове сильнее всего Видео

17:19

Киев вводит жесткие ограничения для самокатов: теперь где попало не покатаешься

16:53

Власть и бизнес должны вести диалог, иначе страна останется без инвестиций – эксперт

16:49

В СБУ объяснили, почему в Украину не пускают Киркорова: тот ответил Видео

16:45

Домашнее мороженое с йогуртом: невероятно вкусный и простой рецепт Видео

16:42

Искусственный интеллект дорисовал обрезанную картину "Ночной дозор" Рембрандта Фото

16:42

"Санкции – это бессилие": Лукашенко назвал ЕС "мерзавцами" и сделал заявление о военном положении Видео

16:30

Половое воспитание 3 сезон: дата выхода, актеры и трейлер Фото Видео

16:16

Россия пригрозила открыть огонь на поражение по британцам в Черном море

16:07

Автор курсовой на "еб***м украинском языке" из Харькова загремела в больницу Видео

16:02

В России штамм Дельта убивает людей пачками: в Москве рекордное число смертей Видео

15:59

Жена Димы Комарова Александра Кучеренко попробовала себя в новой роли

15:47

"Враждебные слова, десятки самолетов": детали "нападения" россиян на британский эсминец у Крыма Видео

Реклама
15:33

В Lenovo придумали, как добавить беспроводную зарядку почти в любой ноутбук Фото

15:22

Евросоюз утвердил новые жесткие санкции против Беларуси Видео

15:05

"Не слабо": красотка разделась в ровенском троллейбусе и взбесила кондуктора Видео

14:50

Инсайдер рассказал о линейке iPhone 14 и iPhone SE 5G, запланированные на 2022 год

14:45

Стало известно, сколько Леся Никитюк зарабатывает на соцсетях Видео

14:30

"Бл**ь, остаюсь в этой е*аной Украине": блогер выехал из ОРДЛО и грязно обругал Украину

14:15

"Оператор ГТС" переплачивает в разы на закупках оборудования и товаров – СМИ

14:11

NVIDIA выпустила бесплатный "пейнт", который превратит ваши каракули в шедевр Видео

13:56

"Большая стройка": плавкран "Захарий" возобновляет работу на Запорожских мостах

13:53

"Я несчастна, я не могу спать": Бритни Спирс раскрыла детали абьюза от ее отца на суде

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять