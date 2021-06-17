Путин согласен на встречу с Зеленским после встречи с Байденом – Песков / Reuters

Встреча главы РФ Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом не повлияла на планы российского президента встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Ранее президент Путин уже констатировал свою готовность встретиться с президентом Зеленским. Он об этом говорил сам, публично. Уверен, что в этом плане ничего не изменилось", – рассказал российским СМИ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В то же время конкретных шагов для подготовки встречи Зеленского и Путина до сих пор не предпринималось, уточнил спикер Кремля.

"Но пока, как мы знаем, никаких конкретных шагов в сторону организации этой встречи предпринято не было", — подчеркнул Песков.

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Встреча Зеленского и Путина: что известно

20 апреля Зеленский обратился к Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.

В ответ на это Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".

26 апреля Зеленский заявил журналистам, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать его встречу с Путиным.

28 апреля президент Украины заявил, что хочет провести встречу с Путиным в Ватикане.