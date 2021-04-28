Рандеву Зеленского и Путина: названо возможное место встречи

Президент Украины хотел бы встретится с российским коллегой в Ватикане. Зеленский заявил, что эта встреча необходима, чтобы прекратить войну в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным обязательно состоится. Он хочет провести ее в Ватикане.
Зеленский заявил, что эта встреча необходима, "чтобы прекратить войну на Донбассе", сказал президент Украины в интервью газете la Repubblica.
"Святой Престол мог бы стать идеальным местом для разговоров о мире на Донбассе", - отметил Зеленский.
По его словам, открытыми остаются вопросы о повестке дня переговоров, шагах по достижению мира и согласованию этих шагов.
"И ответы на них получим, по моему мнению, сразу после того, как начнутся прямые консультации между Офисом президента Украины и Администрацией президента России. Со своей стороны я все соответствующие распоряжения по организации консультаций руководителю Офиса Андрею Ермаку уже дал", - добавил он.
По его словам, "настоящего прямого общения между Украиной и Россией давно не было", что, по его мнению, "не способствует конструктивным переговорам".
Встреча Зеленского и Путина - о чем ранее писал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Владимиру Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.
- В ответ на это российский президент заявил, что Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".
- В Офисе президента Украины не намерены приглашать президента РФ в Киев. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что гипотетическое приглашение Путина в Киев является некорректным.
- Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что Зеленский не поедет в Москву, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным.
- 26 апреля Зеленский заявил, что Путин подтвердил желание встретиться. Он уже поручил Офису президента начать согласовывать сроки и место проведение такой встречи с администрацией президента России.