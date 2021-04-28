Рандеву Зеленского и Путина: названо возможное место встречи

Зеленский хотел бы провести встречу с Путиным в Ватикане / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным обязательно состоится. Он хочет провести ее в Ватикане.

Зеленский заявил, что эта встреча необходима, "чтобы прекратить войну на Донбассе", сказал президент Украины в интервью газете la Repubblica.

"Святой Престол мог бы стать идеальным местом для разговоров о мире на Донбассе", - отметил Зеленский.

По его словам, открытыми остаются вопросы о повестке дня переговоров, шагах по достижению мира и согласованию этих шагов.

"И ответы на них получим, по моему мнению, сразу после того, как начнутся прямые консультации между Офисом президента Украины и Администрацией президента России. Со своей стороны я все соответствующие распоряжения по организации консультаций руководителю Офиса Андрею Ермаку уже дал", - добавил он.

По его словам, "настоящего прямого общения между Украиной и Россией давно не было", что, по его мнению, "не способствует конструктивным переговорам".

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