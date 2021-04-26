В Офисе президента заявили, что не собираются приглашать Путина в Киев / Фото Reuters

В Офисе президента Украины не намерены приглашать президента Российской Федерации Владимира Путина в Киев, даже после того, как он отказался встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским на Донбассе.

Как заявил в интервью изданию LIGA.net глава Офиса президента Андрей Ермак, гипотетическое приглашение Путина в Киев является некорректным. "Нет, я считаю это некорректным", - сказал Ермак, отвечая на вопрос о готовности пригласить главу Кремля в столицу Украины.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.

В ответ на это российский президент Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".

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