В Офисе президента заявили, что не собираются приглашать Путина в Киев

Глава ОП Андрей Ермак рассказал о том, что несмотря на отказ Путина встречаться с Зеленским на Донбассе, в столице Украины главу Кремля видеть не хотят.
В Офисе президента Украины не намерены приглашать президента Российской Федерации Владимира Путина в Киев, даже после того, как он отказался встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским на Донбассе.
Как заявил в интервью изданию LIGA.net глава Офиса президента Андрей Ермак, гипотетическое приглашение Путина в Киев является некорректным. "Нет, я считаю это некорректным", - сказал Ермак, отвечая на вопрос о готовности пригласить главу Кремля в столицу Украины.
Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.
В ответ на это российский президент Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".
Переговоры по Донбассу – о чем сообщалось ранее:
- 23 апреля замглавы АП РФ Дмитрий Козак предложил провести переговоры на Донбассе при участии Украины, России, Франции, Германии, а также "ДНР" и "ЛНР".
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что представители боевиков "ДНР" и "ЛНР" отстаивают позицию российской стороны, поэтому их участие в переговорном процессе не будет конструктивным.
- Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Москву, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным.