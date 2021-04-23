У Путина зовут Францию и Германию на Донбасс для переговоров с участием "ЛДНР"

Дмитрий Козак / УНИАН

Заместитель главы Администрации президента РФ Дмитрий Козак предлагает Франции и Германии обсудить ситуацию на Донбассе.

Встречу, по словам Козака, можно будет провести и на Донбассе с участием Украины, "ДНР" и "ЛНР", сообщает РИА Новости.

"На последней встрече политических советников "нормандского формата" 19 апреля 2021 года из итогового заявления по инициативе Украины и при попустительстве представителей Франции и Германии были в очередной раз вымараны любые упоминания механизмов, способных реально обеспечить режим прекращения огня, и предпринята попытка свести итоги многочасовых переговоров к очередной размытой политической декларации", - пустился Козак в очередные обвинения в адрес Украины.

Он добавил, что якобы все усилия Киева, по его словам, "нацелены не на установление мира, а на формальное уклонение от прямого диалога и любых контактов с представителями Донецка и Луганска".

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Переговоры Зеленского с Путиным: