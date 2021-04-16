Зеленский заявил об отказе Путина от переговоров по Донбассу

Зеленский собирался провести переговоры с Путиным / Скриншот Радио Свобода

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Зеленский полагал, что в переговорах примет участие российский президент Владимир Путин, однако глава РФ отказался от диалога. Об этом рассказал украинский гарант.

В ходе брифинга по результатам переговоров во Франции президент Зеленский заявил, что он был настроен на диалог с Путиным, однако Кремль переговоры проигнорировал.

"У нас был разговор с Макроном, а затем подключилась по видеосвязи Меркель. Подключение Путина не было. Хотя я был настроен, чтобы мы вчетвером включились", - сказал Зеленский.Читайте такжеЗеленский и Макрон сорвали переговоры делегаций Киева и Парижа – СМИ

Также он подчеркнул, что во время переговоров с Макроном и Меркель стороны обсудили обострение российско-украинского конфликта на Донбассе и ситуацию с обстрелами снайперов. Также президент Украины сказал, что с начала 2021 года погибли 30 украинских военных.

Переговоры Зеленского и Макрона