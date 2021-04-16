Зеленский оценил роль Макрона в возобновлении переговоров с Путиным

Владимир Зеленский / Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский прокомментировал перспективы возобновление работы "нормандского формата".

Как подчеркнул он в интервью французскому изданию Le Figaro, во многом это будет зависеть от позиции президента Франции Эммануэля Макрона.

Говоря о том, мертв ли "нормандский формат", Зеленский выразил уверенность, что именно Макрон может сделать ему "искусственное дыхание".

"Мне кажется, что "нормандский формат" был в коме, потом мы смогли встретиться в конце 2019 года. И действительно я увидел, что у этого формата, если продолжать аллегорию, бьется сердце, появился пульс. Но сейчас мы видим, что со здоровьем формата есть проблемы из-за того, что один орган не хочет работать", - объяснил Зеленский.

По его мнению, в этом вопросе нужна поддержка, прежде всего президента Макрона, и тогда может появиться желание у России.

"Потому что сейчас, что бы там ни говорили Россия или ее представители в Трехсторонней контактной группе в Минске, я точно знаю, что они все блокируют", - добавил президент Украины.

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Переговоры в нормандском формате: