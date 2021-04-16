Зеленский оценил роль Макрона в возобновлении переговоров с Путиным

РФ блокирует переговоры по Донбассу в ТКГ, подчеркнул президент Украины.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал перспективы возобновление работы "нормандского формата".
Как подчеркнул он в интервью французскому изданию Le Figaro, во многом это будет зависеть от позиции президента Франции Эммануэля Макрона.
Говоря о том, мертв ли "нормандский формат", Зеленский выразил уверенность, что именно Макрон может сделать ему "искусственное дыхание".
"Мне кажется, что "нормандский формат" был в коме, потом мы смогли встретиться в конце 2019 года. И действительно я увидел, что у этого формата, если продолжать аллегорию, бьется сердце, появился пульс. Но сейчас мы видим, что со здоровьем формата есть проблемы из-за того, что один орган не хочет работать", - объяснил Зеленский.
По его мнению, в этом вопросе нужна поддержка, прежде всего президента Макрона, и тогда может появиться желание у России.
"Потому что сейчас, что бы там ни говорили Россия или ее представители в Трехсторонней контактной группе в Минске, я точно знаю, что они все блокируют", - добавил президент Украины.
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Переговоры в нормандском формате:
- 27 марта глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у президента Франции Эммануэля Макрона достаточно качеств, чтобы убедить главу Кремля Владимира Путина сесть за стол переговоров по Донбассу в нормандском формате.
- 30 марта президент РФ Владимир Путин поговорил в формате видеоконференции с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Украина в переговорах участие не принимала.
- 31 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трое из четырех лидеров стран нормандской четверки - президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель - согласны с необходимостью проведения нормандского саммита. Однако для этого необходимо выполнить договоренности, достигнутые сторонами в Париже в декабре 2019 года.