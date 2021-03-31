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Путин согласен встретиться с Зеленским, но при одном условии - Песков

31 марта 2021, 15:03
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Лидеры Франции, Германии и России пришли к выводу, что нормандский саммит необходим.

Зеленский - Путин
Путин согласен встретиться с Зеленским, но при одном условии / УНИАН

Трое из четырех лидеров стран нормандской четверки - президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель - согласны с необходимостью проведения нормандского саммита, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако для этого необходимо выполнить договоренности, достигнутые сторонами в Париже в декабре 2019 года.

В комментарии ТАСС Песков подчеркнул, что Путин, Макрон и Меркель согласны, что нормандский саммит необходим, но нужно выполнить парижские договоренности, лидеры также согласились с необходимостью активизировать работу политических советников "нормандской четверки".

"Вряд ли стоит встречаться главам государств для того, чтобы констатировать продвижение, чтобы выразить глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на линии разделения. Обеспокоенности все уже неоднократно высказаны, а отсутствие продвижения в выполнении предыдущих договоренностей было неоднократно констатировано", - сказал он.

Песков указал, что активизация работы политических советников нужна, чтобы "создать условия для потенциального саммита".

Также спикер Кремля заявил, что видеоконференция между тремя лидерами нормандской четверки не была подменой минского формата. На переговорах обсуждалась не только ситуация в Украине, круг тем был значительно шире.

"Круг тем был гораздо шире, чем Украина. Хотя на Украине тоже остановились достаточно подробно", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Путин заявил Меркель и Макрону о необходимости использовать все влияние, "чтобы Киев отказался от потенциальных провокаций".

Отметим, 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.

Переговоры Меркель, Макрона и Путина – о чем сообщалось ранее:

  • 30 марта президент РФ Владимир Путин поговорил в формате видеоконференции с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин снова заявлял, что якобы Украина должна выполнять все достигнутые на высшем уровне договоренности. Также Путин настаивал на прямом диалоге с российскими "представителями" Донецка и Луганска и "урегулировании правовых аспектов особого статуса Донбасса".
  • В то же время у президента Франции Эммануэля Макрона рассказали другую версию трехсторонних переговоров Путина, Меркель и Макрона. Как сообщила пресс-служба французского президента, стороны отметили, что необходимо, чтобы Россия взяла на себя обязательство по урегулированию ситуации на Донбассе.
  • В пресс-службе правительства Германии рассказали, что стороны обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины. "Канцлер и президент Франции призвали к проведению переговоров в нормандском формате по реализации Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

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