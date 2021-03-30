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Меркель, Макрон и Путин обсудили обострение на Донбассе без Зеленского

30 марта 2021, 23:59
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Путин поговорил в формате видеоконференции с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.

Владимир Путин
Путин обговорил Донбасс, но не с Зеленским / Фото Reuters

30 марта лидеры Германии, Франции, а также России обсудили ситуацию на Донбассе.

Путин снова заявил, что якобы Украина должна выполнять все достигнутые на высшем уровне договоренности.

Также Путин настаивал на прямом диалоге с российскими "представителями" Донецка и Луганска и "урегулировании правовых аспектов особого статуса Донбасса".

Он также обвинил Украину в провокации эскалации на Донбассе и в отказе от выполнения согласованных в июле дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.

"Путин серьезно обеспокоен из-за провокаций со стороны Украины на Донбассе, а также из-за фактического отказа от выполнения согласованных в июле Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня", - заявляют в Кремле.

При этом в Кремле добавили, что политсоветники лидеров стран нормандской четверки продолжат совместную работу.

А вот у президента Франции Эммануэля Макрона рассказали другую версию о трехсторонних переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как сообщает пресс-служба французского президента, стороны отметили, что необходимо, чтобы Россия взяла на себя обязательство по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Была подчеркнута необходимость того, чтобы Россия взяла на себя твердое обязательство по стабилизации режима прекращения огня в Украине и выработке пути выхода из кризиса в соответствии с Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

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Ситуация по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:

Владимир Путин война на Донбассе Эммануэль Макрон
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