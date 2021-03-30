УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Рада выдвинула требование России из-за обострения на Донбассе

30 марта 2021, 14:14
Прослушать новость
Остановить

Украинский парламент потребовал от России немедленно прекратить боевые действия и призвал мировое сообщество оказать воздействие на РФ.

Верховная Рада
Постановление поддержали 308 народных избранников / Фото Reuters

Во вторник, 30 марта, Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила обострение боевых действий на Донбассе. Документ поддержали 308 народных избранников.

"С начала текущего года наблюдается существенное увеличение обстрелов и вооруженных провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации... Последним вопиющим фактом стали массированные обстрелы российскими оккупационными войсками 26 марта 2021 года позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы. Только за один день от российского оружия погибли четверо украинских военнослужащих, один - получил тяжелые ранения", - говорится в заявлении.

Верховная рада потребовала от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, а также полностью выполнить свои международные обязательства и вывести из Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует, их оружие и технику и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами.

В обращении также указан призыв к мировому сообществу оказать воздействие на Россию.

"Рада обращается к международным организациям и международным юрисдикционным институтам с призывом принять все возможные меры для расследования случаев серьезных нарушений международного права в ходе вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - подчеркивается в документе.

Читайте такжеХомчак в Раде назвал неожиданную причину гибели 4 военных на Донбассе

Обострение на Донбассе – о чем сообщалось ранее:

  • 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных.
  • Советник делегации Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев в связи с ситуацией намерен инициировать внеочередное заседание группы по безопасности.
  • Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
  • Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что выполнение минских договоренностей о всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе поставлено под угрозу из-за постоянных провокаций со стороны пророссийских боевиков.
  • Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что эскалация напряженности на Донбассе чревата "чрезвычайно опасным силовым сценарием".

Верховная Рада война на Донбассе новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Рада выдвинула требование России из-за обострения на Донбассе». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Менструация определяет длительность жизни: как узнать своюМенструация определяет длительность жизни: как узнать свою Украину ждет новый коронавирусный марафон, так как коллективного иммунитета достичь нереально – врач АмосоваУкраину ждет новый коронавирусный марафон, так как коллективного иммунитета достичь нереально – врач Амосова В оккупированном Снежном погибла 2-летняя девочка: в ОБСЕ выяснили подробности трагедииВ оккупированном Снежном погибла 2-летняя девочка: в ОБСЕ выяснили подробности трагедии Не так страшен черт: почему Путин не способен захватить УкраинуНе так страшен черт: почему Путин не способен захватить Украину Шойгу объявил об отведении войск России от границ УкраиныШойгу объявил об отведении войск России от границ Украины

Последние новости

11:01
Дизель по 30 и газ по 20: чем грозит дефицит топлива в Украине
10:56
Зеленский отреагировал на отвод войск России от границы Украины
10:49
Премьера на 1+1: чем удивит сериал Славяне 2021 Видео
10:44
Зашквары "слуг народа": стало известно о неожиданном наказании для нардепов Видео
10:36
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
Реклама
10:30
Волкер объяснил, почему Зеленский не выполняет требование РФ по Донбассу Видео
10:24
Мокрый снег и заморозки: синоптик уточнила прогноз погоды на выходные Видео
10:14
В США оценили отвод войск РФ от границ Украины и поставили условие Москве Видео
10:12
Путин не может выбрать между Украиной и Беларусью мнение
09:45
"Передозировка боярышником": Тилль Линдеман перепел советскую песню про войну Видео
09:27
Семечки подсолнуха: в чем польза для организма Видео
09:19
Новая партия вакцины AstraZeneca прибыла в Украину: кому "светит" прививка Видео
09:14
У Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречи Видео
09:05
Опасные симптомы для мужчин: какие сигналы тела нельзя игнорировать Видео
09:05
В ОП подловили Путина на важной оговорке насчет переговоров с "ЛДНР" Видео
09:03
Карантин в Украине могут продлить после 30 июня - министр Видео
08:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены Видео
08:38
Молчание недоимператора: почему Путин "забыл" об Украине мнение
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
Реклама
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
Реклама
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять