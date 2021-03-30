Рада выдвинула требование России из-за обострения на Донбассе

Постановление поддержали 308 народных избранников / Фото Reuters

Во вторник, 30 марта, Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила обострение боевых действий на Донбассе. Документ поддержали 308 народных избранников.

"С начала текущего года наблюдается существенное увеличение обстрелов и вооруженных провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации... Последним вопиющим фактом стали массированные обстрелы российскими оккупационными войсками 26 марта 2021 года позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы. Только за один день от российского оружия погибли четверо украинских военнослужащих, один - получил тяжелые ранения", - говорится в заявлении.

Верховная рада потребовала от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, а также полностью выполнить свои международные обязательства и вывести из Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует, их оружие и технику и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами.

В обращении также указан призыв к мировому сообществу оказать воздействие на Россию.

"Рада обращается к международным организациям и международным юрисдикционным институтам с призывом принять все возможные меры для расследования случаев серьезных нарушений международного права в ходе вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - подчеркивается в документе.

Читайте такжеХомчак в Раде назвал неожиданную причину гибели 4 военных на Донбассе

Обострение на Донбассе – о чем сообщалось ранее: