Рада выдвинула требование России из-за обострения на Донбассе

Украинский парламент потребовал от России немедленно прекратить боевые действия и призвал мировое сообщество оказать воздействие на РФ.
Во вторник, 30 марта, Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила обострение боевых действий на Донбассе. Документ поддержали 308 народных избранников.
"С начала текущего года наблюдается существенное увеличение обстрелов и вооруженных провокаций со стороны вооруженных формирований Российской Федерации... Последним вопиющим фактом стали массированные обстрелы российскими оккупационными войсками 26 марта 2021 года позиций Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы. Только за один день от российского оружия погибли четверо украинских военнослужащих, один - получил тяжелые ранения", - говорится в заявлении.
Верховная рада потребовала от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, а также полностью выполнить свои международные обязательства и вывести из Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует, их оружие и технику и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами.
В обращении также указан призыв к мировому сообществу оказать воздействие на Россию.
"Рада обращается к международным организациям и международным юрисдикционным институтам с призывом принять все возможные меры для расследования случаев серьезных нарушений международного права в ходе вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - подчеркивается в документе.
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Обострение на Донбассе – о чем сообщалось ранее:
- 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных.
- Советник делегации Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев в связи с ситуацией намерен инициировать внеочередное заседание группы по безопасности.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
- Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что выполнение минских договоренностей о всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе поставлено под угрозу из-за постоянных провокаций со стороны пророссийских боевиков.
- Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что эскалация напряженности на Донбассе чревата "чрезвычайно опасным силовым сценарием".