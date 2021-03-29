У Путина рассказали о риске опасного силового сценария на Донбассе

В Кремле заявили, что обеспокоены в связи с "провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил" на Донбассе.
Российские власти выражают обеспокоенность последним обострением на Донбассе, в результате которого украинская сторона понесла потери, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле настаивают, что к провокациям прибегают якобы украинские военные.
"Что касается ситуации на линии соприкосновения, то мы и раньше говорили, что у нас вызывает серьезнейшую обеспокоенность эскалация напряженности. Мы и раньше высказывали свою обеспокоенность в связи с провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил, которые имели место", - отметил Песков, передает РИА Новости.
Он также отметил, что эта тема обсуждалась на переговорах помощников президентов. Песков подчеркнул, что эскалация напряженности чревата "чрезвычайно опасным силовым сценарием".
Война на Донбассе – о чем сообщалось ранее:
- 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных.
- Советник делегации Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев в связи с ситуацией намерен инициировать внеочередное заседание группы по безопасности. Переговоры планируют провести 27 марта. Ожидается ответ российской стороны.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
- Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что выполнение минских договоренностей о всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе поставлено под угрозу из-за постоянных провокаций со стороны пророссийских боевиков.