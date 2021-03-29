У Путина рассказали о риске опасного силового сценария на Донбассе / УНИАН

Российские власти выражают обеспокоенность последним обострением на Донбассе, в результате которого украинская сторона понесла потери, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле настаивают, что к провокациям прибегают якобы украинские военные.

"Что касается ситуации на линии соприкосновения, то мы и раньше говорили, что у нас вызывает серьезнейшую обеспокоенность эскалация напряженности. Мы и раньше высказывали свою обеспокоенность в связи с провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил, которые имели место", - отметил Песков, передает РИА Новости.

Он также отметил, что эта тема обсуждалась на переговорах помощников президентов. Песков подчеркнул, что эскалация напряженности чревата "чрезвычайно опасным силовым сценарием".

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