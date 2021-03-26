У Кравчука рассказали, чем ответит Украина за обострение на Донбассе

Украина отреагировала на обострение на Донбассе / УНИАН

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина инициирует внеочередное заседание подгруппы по безопасности, из-за обострения на Донбассе, в результате чего погибли четверо украинских военных.

Арестович, в частности, рассказал о результатах заседания украинской делегации в ТКГ.

"Мы обратились к ОБСЕ и нашим партнерам, чтобы провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности в рамках ТКГ. Оно запланировано на завтра, ждем ответа российской стороны", - отметил Арестович.

По его словам, "соответствующие ноты направлены, президент проводит соответствующие консультации со странами нормандского формата в отношении грубого нарушения режима огня, вследствие которого погибли столько наших военнослужащих".

"Мы хотим отметить следующее. Первое. Мы видим, что единственным условием эффективных переговоров является полное соблюдение сторонами режима прекращения огня. Без этого мы не видим перспективы, любые переговоры и попытки обвинить украинскую сторону на фоне гибели наших военных мы считаем циничными", - заявил советник украинской делегации, передает Украина 24.

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Арестович отметил, что Украина будет "добиваться на всех уровнях полного прекращения огня, нас поддерживает руководство государств-партнеров".

"Второе. Мы напоминаем всем любителям пострелять, что Вооруженные силы Украины в соответствии с пунктом Е дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, которые были приняты 22 июля 2020 года, оставляет за собой право открывать огонь в ответ так, как он был открыт сегодня. 9 раз украинская сторона обращалась о прекращении огня, но не сработало. И так будет и дальше", - сказал он.

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